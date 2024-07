Ryan García se disculpa tras ser expulsado del CMB

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, anunció este jueves la expulsión del boxeador mexicoamericano Ryan García de las filas de su organismo luego de la más reciente polémica que ha protagonizado por los comentarios racistas que realizó a través de las redes sociales y que se suma al caso de dopaje que presentó tras el combate contra Devin Haney.

KingRy participó recientemente en un Space de la red social X (antiguo Twitter) y en dicho espacio le faltó el respeto a los musulmanes y a los hombres de raza negra, incluido George Floyd, quien fue asesinado en 2020 por un policía blanco.

“Odio a los negros, soy antinegro, soy del KKK. Deberíamos resucitar a George Floyd y matar a ese negro de nuevo”, dijo en la transmisión, lo que generó rápidamente las acciones por parte del CMB.

“En ejercicio de mi autoridad como presidente del CMB, por este medio expulso a Ryan García de cualquier actividad con nuestra organización. Rechazamos cualquier forma de discriminación”, expresó Sulaimán horas después de los comentarios de Ryan García, a quien le había mostrado su total apoyo a pesar de la suspensión por un año del boxeo mundial por parte de la Comisión Atlética del estado de Nueva York.

Ryan pide disculpas

Luego de esta medida por parte del CMB y de los fuertes comentarios que recibió en redes sociales el peleador emitió una disculpa pública al afirmar que sólo estaba bromeando y que él no representa a ninguna organización racista.

“Estaba trolleando, quiero que cesen todas las matanzas. Amo a todos, lo siento si os ofendí”, expresó el peleador.

“Nuestro hijo ha hecho recientemente declaraciones que no se alinean con su verdadero carácter o creencias ni las de nuestra familia. Nuestra familia inequívocamente no apoya ninguna declaración que haya hecho con respecto a la raza o la religión; estas no reflejan quién es realmente Ryan y cómo fue criado”, escribieron en redes sociales los padres de King Ry.

Este hecho termina de hundir una polémica carrera por parte del boxeador mexicano que constantemente encendía las redes sociales con sus comentarios y además había dado positivo en dos controles antidopaje para el enfrentamiento que tuvo hace unos días contra Devin Haney para intentar quitarle el cinturón de campeón el pasado 20 de abril.

