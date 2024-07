Fernando Ortiz no rechaza fuga de jugadores en Rayados

El director técnico de Rayados de Monterrey, Fernando ‘Tano’ Ortiz, aseguró que no se muestra negado a la posible salida de varios jugadores dentro de la plantilla o incluso de cambiar su estrategia de juego en caso de la posible llegada del mexicano Orbelín Pineda a las filas de La Pandilla para el venidero torneo Apertura 2024 de la Liga MX para tener así a uno de los mejores atacantes aztecas que militan en el extranjero.

De igual manera el entrenador sostuvo que no se opondría a la salida de Esteban Andrada o de alguno de los otros miembros de la plantilla siempre y cuando eso le resulte positivo a la organización para poder darle espacio a nuevas figuras que puedan impulsar su rendimiento competitivo para esta venidera temporada y así poder luchar por el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó Fernando Ortiz durante una conferencia de prensa previo al debut de Rayados de Monterrey en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX este fin de semana contra los Tuzos del Pachuca (actual campeón de la Concacaf Champions Cup).

“Orbelín puede jugar en muchísimas posiciones, si encaja o no en el sistema que yo quiero, yo podría cambiar de sistema también, no soy de encasillarme con un sistema, si me convence un sistema diferente a lo que vengo jugando, vamos para adelante, acá lo importante es que los jugadores entiendan cómo llevarlo a cabo”, expresó el estratega.

Con respecto a Esteban Andrada, Ortiz sostuvo que si es realmente su deseo de poder emigrar a otro equipo dentro de la Liga MX o en el balompié europeo tendrá la total libertad para poder hacerlo.

“Siempre me pone feliz, voy en contra de los que piensan que no se debe quitar a nadie, al contrario, habla que Monterrey está haciendo un buen trabajo, clubes no solo del futbol mexicano, sino de Europa, vienen a buscar a jugadores del Monterrey”, resaltó.

“Si el ‘flaco’ (Esteban Andrada) y seguir creciendo, no voy a oponerme a una negociación en cualquier equipo, ningún jugador es imprescindible a la institución, me va a doler, sí, pero no me voy a manifestar nunca en contra del crecimiento de un jugador”, concluyó.

