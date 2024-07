Chiky Bombom sufrió un accidente de tránsito y dijo que está “viva de casualidad”

La presentadora dominicana Chiky Bombom, del programa ‘Hoy Día’, compartió en su cuenta de TikTok un video de un accidente de tránsito que sufrió este sábado. Las imágenes muestran cómo quedó su vehículo tras un fuerte impacto.

En el material que compartió, la conductora de ‘Hoy Día’ afirmó: “Viva de casualidad, porque yerba mala nunca muere, porque Dios está conmigo y porque Dios es espectacular, papá Dios es todo, todo señor. Gracias, padre, gracias, señor, gracias, padre, tú eres grande, maravilloso y el poder es tuyo. Gracias, señor, por cubrirme con tu sangre a mí y a mi hijo”.

@chikybombomreal GLORIA A DIOS 🙏🏾❤️‍🔥🙏🏾 ESTAMOS VIVOS QUE ES LO IMPORTANTE ♬ original sound – CHIKYBOMBOMREAL

En la declaración, la famosa se mostró consternada por lo que pasó sin revelar por ahora muchos detalles: “Yo no puedo creer lo que me está sucediendo, yo de verdad que no lo puedo creer”.

Chiky Bombom estaba con su hijo en el momento en el que ocurrió este accidente y le preguntó si estaba bien, a lo que él le contestó que sí.

Este material ha obtenido en cuestión de minutos muchos comentarios, la mayoría de preocupación por el estado de salud de la creadora de contenido.

Algunos de los mensajes que le dejaron fueron: “Dios tiene un propósito con usted y su hijo y la está cubriendo con la sangre de cristo Jesús”, “El señor es grande y te cuida el te cubrió con su manto la gloria sea para Dios”.

Otros dijeron: “Dios es grande y no desampara a sus hijos el cuidó de ti y tu hijo”.

Aunque la artista no ha comentado qué pasó, el estado en el que quedó el vehículo demuestra que fue un fuerte impacto y por eso la sorpresa y el agradecimiento que ha expresado.

De seguro, Chiky Bombom compartirá en las próximas horas más detalles de este hecho que se ha comentado este fin de semana en las redes sociales.