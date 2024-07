Cara Delevingne habla sobre el incendio que destruyó su casa

La actriz y modelo Cara Delevingne dio una entrevista recientemente donde habló sobre la casa en Los Ángeles, California, que se incendió en marzo de este año y quedó destrozada.

Durante la entrevista con ‘The Times’ confesó que la noticia la afectó y la puso muy triste, pero que logró enfrentarla de una mejor forma por estar sobria. Hay que destacar que la actriz fue internada en una clínica de rehabilitación para tratar sus adiciones al alcohol y a las drogas.

Dijo: “Es una pena, pero todos estaban a salvo y, como ocurre con todo, si no hubiera estado sobria todavía estaría sufriendo por eso“. Considera que de no haber estado sobria todo lo ocurrido la hubiera hundido y le hubiera costado enfrentar la situación y solucionarlo.

Sin duda las pérdidas en la propiedad de $7 millones de dólares fueron muchas, e incluso se ha visto en la obligación de comenzar un proyecto de reconstrucción, pero tiene la certeza de que volverá a tener una casa perfecta para compartir con su familia y mascotas.

También dijo: “Por supuesto que me afectó, es muy triste. Nunca dejará de serlo, pero no lo uso como una herramienta para mantenerme triste”. Delevingne parece estar muy clara de todos los problemas que las adicciones generaban en ella, y analiza que “solía ​​pensar que las drogas y el alcohol me ayudaban a sobrellevar la situación”.

Tras la rehabilitación y su posterior sobriedad considera que ha recuperado el control de ella misma, de sus acciones y de lo que siente.

El incendio ocurrió el pasado 15 de marzo, y ella no estaba en la propiedad porque en ese momento estaba actuando en Londres. En su momento se dijo que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles fue alertado de las llamas en la propiedad ese viernes a las 3:57 de la madrugada.

Sigue leyendo:

• Samantha Mathis se convirtió en agente de bienes raíces

• La esposa de Robert Redford se quiere deshacer de su casa en Utah

• Anna Paquin rebajó su casa a $7 millones de dólares