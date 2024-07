Samantha Mathis se convirtió en agente de bienes raíces

Recientemente la actriz estadounidense Samantha Mathis dio una entrevista donde habla sobre la situación que la llevó a convertir la venta de casas en su segunda profesión. Actualmente Mathis es parte de los agentes de bienes raíces que forman parte de la agencia Corcoran, en su sede de Nueva York.

Desde el inicio de la pandemia del covid-19 en 2020, muchos actores se vieron obligados a buscar segundas opciones de trabajo. Sus ahorros les permitían vivir una meses, pero no mantenerse ante una crisis que no se sabía cuándo iba a terminar.

En mayo del año pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin de la emergencia internacional por covid-19 y en marzo de este año Nueva York alcanzó el máximo histórico en empleos, según el alcalde Eric Adams.

Pero Mathis, conocida por formar parte del elenco de ‘Pump Up the Volume’ (1990) y ‘American Psycho’ (2000), explica que durante el 2020 había mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar en Hollywood y la industria del cine. Los cines a nivel mundial estaban cerrados, y no era seguro reunirse para grabar.

Al mismo tiempo, ella había acabado de comprar una casa al norte de Nueva York. Esta compra fue el primer paso para convertirse en agente de bienes raíces.

Según ‘People’, el mismo agente que le vendió la casa en Hudson Valley, Nueva York, le dijo que veía en ellas las cualidades necesarias para desarrollar esta profesión. Entre las cualidades resaltaba su personalidad amable con las demás personases, su conocimiento sobre zonas de Nueva York y, claro, su gusto por las casas.

Mathis confiesa que primero no estaba segura de hacerlo, en parte porque pensaba que como actriz no sabía más nada que hacer. Solo actuar.

Igualmente asistió a las clases para obtener su licencia de agente de bienes raíces, y sin darse cuenta poco tiempo después tenía a varios clientes. Dice que es un trabajo que le gusta porque significar guiar a otras personas en la búsqueda de la casa de sus sueños.

Ahora que todo ha regresado a la normalidad, la actriz continúa con su trabajo en bienes raíces, incluso en sus redes sociales se pueden ver varias de las propiedades que ofrecer. Pero también pudo regresar a actuar.

Este año llegó a ser parte de la serie ‘Billions’ y también se prepara para estrenar una obra de teatro off Broadway.

