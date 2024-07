Mujer mexicana comete error en trámite migratorio y no podrá volver a EE.UU. por 10 años

Un error en un trámite migratorio dejó en México a Silvia Núñez Sepúlveda, de 53 años, mientras su esposo y sus hijos están en Los Ángeles. Este problema administrativo la deja en una una prohibición de 10 años para ingresar a Estados Unidos.

La situación, reportada por Univision, comenzó cuando Silvia, con la esperanza de ajustar su estatus migratorio, acudió al consulado estadounidense en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sus hijos, residentes estadounidenses, habían gestionado la cita, creyendo que sería el paso final para reunirse sin contratiempos. En lugar de ello, se enfrentan a una dolorosa separación.

Actualmente, mientras la mujer se encuentra en Jalisco, su esposo y tres hijos, incluyendo uno de 15 años, viven en California.

La familia lucha con la distancia y se mantiene unida a través de videollamadas, en las que comparten sus rutinas diarias y también loran por la situación.

¿Cuál fue el error migratorio por el que no podrá regresar a Estados Unidos?

Núñez explicó a Univision que, durante su cita, fue informada de que sus múltiples entradas a Estados Unidos y el perdón que presentó no eran suficientes. Además, los documentos no habían sido completados correctamente.

“Me dieron castigo de 10 años. (Me dijeron) que lamentablemente me había negado porque tenía múltiples entradas y el perdón que yo llevaba no era suficiente para las entradas que yo tenía”, dijo a la cadena de noticias.

La responsabilidad de estos trámites recayó en un notario asociado a una abogada, identificada como Bárbara.

Rigoberto Reyes, director de asuntos migratorios del Condado de Los Ángeles, subrayó que en Estados Unidos, los notarios no tienen la autoridad para ofrecer servicios de inmigración ni asesoría legal.

Estas personas solo pueden completar formularios según las instrucciones proporcionadas.

“Aquí en Estados Unidos, primero que todo, un notario público no es un abogado. Segundo, no tiene derecho a ofrecer servicios de inmigración donde nos dan asesoría legal. Solamente puede llenar papeles como nosotros les demos la instrucción, no pueden decirnos cómo calificamos, qué hacer para calificar y qué pasos tomar”, indicó el abogado.

Los servicios de migratorios pueden resultar costosos, por lo que los extranjeros recurren a individuos no cualificados y más asequibles económicamente.

Es recomendable que las personas busquen la ayuda de un abogado de migración al gestionar documentos como la green card para garantizar un proceso adecuado.

Diener Law advierte, indica Univisión, que los notarios carecen de la formación legal necesaria, lo que puede poner en riesgo el estatus legal de los solicitantes y generar problemas futuros.

