VIDEO: Gabriel Soto rompe el silencio tras ser hospitalizado de emergencia

Luego de haber sido hospitalizado, Gabriel Soto decidió reaparecer en redes sociales y subir un video donde el actor rompió el silencio para tranquilizar a sus admiradores y dar a conocer detalles de la situación que lo llevó a permanecer internado durante algunas horas.

“Hola a todos. Quería grabarles este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, por su preocupación, por sus mensajes y por su buena energía. Efectivamente el día de ayer estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial, tenía la presión en 170/111, lo cual es muy alta. Derivado de eso, tuve dolor de pecho, falta de aire y vómito”, comenzó diciendo Soto.

“Hablando con mi doctora me sugirió ir a urgencias para revisar mis signos vitales y que me estabilizaran. Entonces me fui a urgencias y afortunadamente ya me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron y me pusieron los medicamentos que necesito. Quiero decirles que ya estoy en casa, ya estoy bien“, confirmó el actor en su publicación.

Para finalizar, Gabriel Soto agradeció el apoyo de Gerardo Quiroz y aprovechó para disculparse por cancelar las funciones de la obra “El Precio de la Fama”, montaje que estelariza con Cecilia Galliano.

“Quiero de verdad darle las gracias a mi productor Gerardo Quiroz. Quiero ofrecerle una disculpa al público por no haber podido asistir, a la gente que pagó un boleto por ir a vernos, ahora sí que se salió de mis manos, estaba con todas las ganas de ir, pero los médicos no me dejaron. Ahorita estoy en reposo un par de días, pero el fin de semana que entra seguramente vamos a estar dando función“, finalizó su video.

Gabriel Soto y Cecilia Galliano protagonizan la obra “El Precio de la Fama”. Crédito: Mezcalent

Cabe señalar que los primeros reportes indicaron que antes de llegar al teatro Centenario Coyoacán de la CDMX para ofrecer funciones de la obra “El Precio de la Fama”, Gabriel Soto, de 49 años, informó de sus malestares a su productor, Gerardo Quiroz, quien le recomendó atenderse.

“Se quedó en el hospital varias horas. Lo estabilizaron, después de canalizarlo. Y en la noche, que estaba más estable, lo mandaron a su casa. Ahí se está recuperando. Está bajo vigilancia médica en su casa, va a estar así hasta el martes, que le van a hacer estudios”, informó Quiroz, en entrevista en ese momento.

