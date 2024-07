Consejo editorial del NYT exhorta a los demócratas a dejar claro que ya no apoyan a Biden

El consejo editorial de The New York Times, conocido por su influencia en el ámbito progresista de Estados Unidos, ha lanzado un mensaje contundente al Partido Demócrata: es momento de considerar un nuevo candidato presidencial y expresarle al presidente Joe Biden que el partido “ya no lo sigue”.

En un editorial firmado por su órgano directivo, el rotativo urge a los líderes del partido a “hablar claramente al presidente y a los votantes sobre la necesidad de un nuevo abanderado”. Anteriormente habían pedido en otro artículo dirigido a Biden que diera un paso al costado y no continuara con su campaña.

“(Los demócratas) deben decirle (a Biden) que se está avergonzando a sí mismo y poniendo en peligro su legado”, escribió el consejo editorial. “Debe escuchar, claro y llano, que ya no es un portavoz eficaz de sus propias prioridades”.

El editorial señala que Joe Biden, quien recientemente admitió la necesidad de “dormir más” y de desconectar temprano en la noche, enfrenta serias dudas sobre su capacidad para compaginar las responsabilidades de la presidencia con una campaña de reelección a sus 81 años.

El NYT argumenta que el presidente “no debería intentar llevar a cabo al mismo tiempo dos de las tareas más difíciles y exigentes del mundo”.

El consejo editorial destaca que los líderes demócratas han optado por aconsejar en privado a Biden en lugar de criticarlo públicamente, motivados por el respeto y la creencia de que pueden ser más influyentes de esta manera.

Reemplazo de Biden

Sin embargo, el NYT advierte que esta estrategia de discreción es insuficiente en el actual contexto urgente: “Cuanto más se aferre Biden a su nominación, más difícil será encontrar un reemplazo adecuado”.

Un reciente sondeo realizado por el mismo medio revela que un 74 % de los encuestados creen que Biden es demasiado mayor para seguir en el cargo, un aumento de cinco puntos tras su polémica actuación en el debate con Donald Trump.

El editorial también critica la actitud de Biden hacia sus propios votantes, sugiriendo que el presidente ignora las señales de alarma dentro de su propio partido y pone en riesgo la estabilidad del país al insistir en su candidatura.

El artículo concluye afirmando que la ambición ciega de Biden es un obstáculo para el partido. “Conforme la situación se vuelve más crítica, Biden ha llegado a considerarse indispensable. No parece entender que él es el problema, y que la mejor esperanza para que los demócratas conserven el control de la Casa Blanca es que dé un paso al costado”, argumenta el consejo editorial.

La campaña de Biden respondió al artículo mediante el portavoz Seth Schuster, quien escribió: “La última vez que Joe Biden perdió el respaldo del consejo editorial del New York Times, le fue bastante bien”.

El NYT no apoyó a Biden en las primarias demócratas para las elecciones de 2020, aunque sí lo hizo luego contra Donald Trump.

Con información de EFE.

