Alejandra Espinoza asegura no estar pasando por un buen momento

Las figuras públicas de manera constantes son criticadas y parte de ello se debe al avance de la tecnología, y es que Alejandra Espinoza también ha sido víctima de comentarios en su contra pese a manifestar que se encuentra atravesando un duro episodio.

A través de las redes sociales expresó que pese a las dificultades ha logrado sacar el lado positivo de las cosas y así terminar adquiriendo un aprendizaje. Sin embargo, no quiso dejar claro el motivo por el que no se siente en su mejor momento, pero mostró que hacer ejercicio es una de las maneras que tiene para drenar.

“He estado pasando no necesariamente los mejores momentos de mi vida y en estas semanas he aprendido tanto. A darle valor a las cosas que realmente importan y a dejar de pensar que tenemos un mañana seguro. No había tenido la energía ni ánimo para correr, hoy me esforcé y en verdad es increíble como hacerlo te aclara la mente y logra mejorar tu estado de ánimo”, dijo Alejandra.

Los seguidores que tiene en la red social de la camarita se han pronunciado tras el mensaje que ella colgó. Sin embargo, algunos no fueron empáticos con la presentadora de televisión, y es que le terminaron criticando su figura pese a la circunstancia que está atravesando.

No obstante, otros intentaron ponerse en su lugar y por ello le enviaron mensajes de esperanzas y resistencia para que pueda continuar con su vida superando todas las adversidades que se le presenten en el camino.

“Híjole, está muy flaquita, mi paisana”, “Cuerpo muy trabajado, pero me gustabas más con más carnita”, “La gente criticando. ¿En qué parte no entendieron qué está pasando momentos difíciles en su vida?”, “Gran ejemplo Ale, yo sufro de hipotiroidismo y luchar contra mi propio cuerpo para lograr que esté sano es una pelea diaria”, “Creo el ejercicio en general te aclara la mente”, “Pienso que hay que leer lo que ella pone en su video hay que ser amables con los comentarios, no sabe uno por lo que está pasando y ella se esfuerza por seguir su vida”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Alejandra Espinoza rompe el silencio respecto a la supuesta pelea que tuvo con Thalía en los Latin AMA 2024

· Thalía rompe el silencio respecto a la supuesta pelea que tuvo con Becky G y Alejandra Espinoza en los Latin AMA

· ¿Por qué el vestido de Alejandra Espinoza causó controversia en los Latin American Music Awards?