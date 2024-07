Elizabeth Gutiérrez contó cómo se sintió tras su hija ser expuesta en un video

Elizabeth Gutiérrez ha expresado su tristeza por la falta de respeto a la intimidad de su familia y ha llamado a reflexionar sobre el impacto que tiene este tipo de situaciones en la vida de los involucrados, especialmente en los niños. A través de sus redes sociales, se filtró un video cuando la policía llegaba a su casa, pero en esta oportunidad todo empeoró porque expusieron a su hija.

“Muy frágil (me sentí), exponer a mi hija, a una menor de edad, yo busqué por todas partes a ver si se podía hacer algo legalmente porque en ningún momento di autorización, en ningún momento supe que estaba siendo grabada, nunca se me dijo nada”, le comentó la actriz al venezolano Alejandro Chabán.

La actriz ha destacado la importancia de proteger la intimidad y la dignidad de cada individuo, y ha insinuado en que sería bueno que se tomen medidas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. A pesar de todo, Elizabeth se mantiene fuerte y comprometida con su familia, haciendo todo lo posible por proteger a sus hijos y brindarles un ambiente seguro y saludable en medio de esta difícil etapa de cambios.

“Me parece muy de mal gusto que en un país como este (Estados Unidos), no haya protección, que vayamos a pedir protección y nos pongan en esa vulnerabilidad, nos expongan de esa manera sin avisarnos”, le explicó la también conductora a Alejandro en su pódcast.

En medio de este proceso de adaptación y aprendizaje, Gutiérrez ha encontrado en su familia y en sus seres queridos un gran apoyo, y se muestra agradecida por el cariño y la comprensión que ha recibido de parte de ellos. La actriz se muestra optimista y segura de que saldrá adelante, superando los obstáculos y enfrentando los desafíos que se le presenten en el camino.

“Siendo honesta… dejándoles claro que siempre van a tener a sus papás ahí presentes, eso no cambia para nada y no ha cambiado, los dos ahí estamos cien por ciento presentes en su vida, eso no cambia para nada”, dijo durante la conversación que sostuvieron.

Sigue leyendo:

· Elizabeth Gutiérrez habló del video policial que se filtró exponiendo un problema doméstico

· Elizabeth Gutiérrez niega estar pidiendo cifras estratosféricas por manutención a William Levy

· ¿Gabriel Soto besa a Elizabeth Gutiérrez en Despierta América, durante el programa en vivo?