Saúl ‘Canelo’ Álvarez mete las manos al fuego por el boxeo y asegura que es imposible amañar peleas

En cualquier deporte el fantasma del amaño parece estar rondando. Aunque Saúl ‘Canelo’ Álvarez hizo una defensa férrea hacia el boxeo y aseguró que es imposible amañar peleas, al menos en más alto nivel.

En una entrevista para ‘La Saga’, canal de YouTube de la periodista Adela Micha, Álvarez habló sobre este tema luego de ser cuestionado por la comunicadora. El ‘Canelo’ insistió de varias formas en que al más alto nivel, como en el que pelea, es imposible amañar los encuentros.

El boxeador mexicano no quiso negar que no exista el amaño de combates, pero justificó que ya en la élite es imposible que ocurra. “No se puede a esos niveles tan altos, no les digo que no exista, pero a esos niveles sí es imposible que haya ese tipo de cosas” declaró.

La respuesta de Álvarez se dio bajo una dinámica de preguntas y respuestas con la presentadora, quien le iba dando nombres o palabras y el mexicano tenía que ir respondiendo. Por ejemplo, cuando le mencionaron “detestable”, Saúl contestó: “De la Hoya”.

El boxeador tapatío también se fue lanza en ristre contra David Faitelson, con quien también ha tenido cruce de palabras. Cuando Micha le preguntó sobre ¿Quién lo hacía vomitar? No dudó en señalar al periodista mexicano.

“El otro día fui a cortarme el cabello en San Diego. Al frente de la peluquería había un local de pizzas en el que los cocineros son mexicanos. Me regalaron una y dejaron un mensajito: ‘Te apoyamos todos aquí. Qué ching** a su madre Faitelson”, confesó.

Sigue leyendo:

· Óscar de la Hoya da su apoyo al Canelo Álvarez para enfrentar a Benavídez

· Canelo Álvarez recordó polémica con Messi y reconoció su error

· Canelo Álvarez sale en defensa de México y desmiente la violencia que se vive en el país