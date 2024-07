Dos personas murieron en Vermont por las inundaciones provocadas por Beryl

En Vermont se registraron fuerte lluvias, las cuales provocaron severas inundaciones por el paso de Beryl. Dos personas que viajaban en sus vehículos fueron arrastradas por la corriente, dijeron las autoridades, quienes confirmaron que horas más tarde lograron recuperar sus cuerpos. Más de 100 personas fueron rescatadas después de que el agua comenzaba a subir de nivel y no pudieron salir para refugiarse.

El jueves por la mañana, el conductor fue arrastrado por las aguas de la inundación en Lyndonville, según informó el teniente Charles Winn de la policía estatal de Vermont. El conductor ignoró las advertencias de los transeúntes de que diera la vuelta y continuó por la carretera, que estaba cubierta por varios pies de agua en movimiento.

Recuperaron los cuerpos

Las autoridades encontraron el vehículo más tarde ese mismo día, dijo Winn, según informó The Associated Press. El cuerpo del conductor fue recuperado varias horas después, cuando las aguas de la inundación habían retrocedido. Su nombre no ha sido revelado.

Otro hombre que fue identificado como Dylan Kempton, de 33 años, viajaba en un vehículo todoterreno cuando fue arrastrado por las aguas de la inundación en Peacham, dijo la policía estatal de Vermont en un comunicado. Su cuerpo fue recuperado el jueves por la mañana.

Los restos del huracán Beryl dejaron fuertes lluvias en Vermont, arrasando gran parte de un edificio de apartamentos, derribando puentes y aislando pueblos. Más de 100 personas fueron auxiliadas por equipos de rescate en aguas rápidas durante lo peor de las lluvias, que comenzaron el miércoles y continuaron hasta el jueves, dijeron las autoridades.

Las personas tuvieron minutos para evacuar

En Plainfield, los residentes de un edificio de apartamentos de seis unidades tuvieron apenas unos minutos para evacuar antes de que el agua lo destruyera, dijo el director de gestión de emergencias de la ciudad. Docenas de carreteras fueron cerradas y se abrieron refugios en varias comunidades.

La misma agencia de información señaló que el diluvio dejó más de 15 centímetros de agua en algunas partes de Vermont, y las lluvias más intensas se registraron en las mismas áreas que había sido devastadas el 10 de julio de 2023, dijo Marlon Verasamy, del Servicio Meteorológico Nacional en Burlington.

Los ríos en su nivel máximo

Los ríos alcanzaron su nivel máximo en prácticamente todos los lugares. Las ciudades más afectadas por las lluvias de Beryl se encuentran al este de la capital, Montpelier.

Un coche patrulla de la policía se estrelló contra un terraplén de 9,1 metros de altura el miércoles por la noche cuando el agente intentó evitar un poste de electricidad y cables de alta tensión que bloqueaban la carretera en Monkton, al sur de Burlington. El agente no resultó herido, según informó la policía estatal.

Beryl, al que se atribuyen al menos nueve muertes en Estados Unidos y 11 en el Caribe, tocó tierra en Texas el lunes como huracán de categoría 1 y dejó a millones de personas sin electricidad en la zona de Houston. Luego atravesó el interior de Estados Unidos como ciclón postropical que provocó inundaciones y, en ocasiones, tornados desde los Grandes Lagos hasta Canadá y el norte de Nueva Inglaterra.

Con información de AP

