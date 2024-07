Laura G y su familia se despiden de la casa que compartieron durante años

La presentadora de televisión Laura G ha anunciado en su cuenta de Instagram que ha decidido dejar la casa que ella, su esposo Nazareno Pérez Brancatto y sus hijos han compartido durante los últimos años en Ciudad de México.

Laura G compartió en varias ocasiones compartió detalles de la residencia, donde compartía varias actividades en familia con sus dos hijos y mascotas. La propiedad tiene un gran valor para la familia, pues fue construida desde cero para ser habitada por ellos.

La presentadora de 39 años escribió en Instagram: “Así cerramos esta linda etapa. No saben la nostalgia porque esta casa la hizo Naza son sus manitas y ahora recibirá a otra familia que la llene de mucho amor”.

Este texto estuvo acompañado de un video donde se muestran muchos de los recuerdos que la familia creó en esa propiedad. También hay videos del proceso de mudanza, se ve a los niños sacando algunas de sus pertenencias.

En la misma publicación informó que no se mudaron dentro de la misma ciudad, sino que más bien se mudaron de país. “Los que no sabían nos mudamos de país …¿ Por qué? Por trabajo de Naza y pues cuando dijimos de estar juntos era en las buenas , en las malas y en los retos”.

Hay que recordar que Nazareno Pérez Brancatto, esposo de Laura G, es de origen argentino y se dedica a la producción de televisión. Esto quiere decir que la oportunidad laboral que los ha hecho mudarse debe estar relacionado a un canal de televisión.

“Lisa está triste porque ya no estará con sus amigas , Lucio está feliz porque andará en bici todos los días y yo … yo ya viví todos los sentimientos. Convencida de que lo mejor estará por venir , porque para mi la familia es lo más importante”, escribió también.

Está consiente de que se enfrenta a una nueva etapa desconocida. Asegura que tiene muchos nervios e incertidumbre, pero también cree que “juntos podemos con todo. No me voy lejos, de hecho muy cerca. No dejo radio al contrario, continuamos y estaré en cada momento importante”.

