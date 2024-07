Francisca celebró el cumpleaños de su hijo en República Dominicana

Este fin de semana Francisca celebró el cumpleaños número 3 de su hijo Gennaro. Hay que recordar que este año la presentadora y exreina de belleza dio a luz a su segundo hijo.

La presentadora y su esposo Francesco Zampogna viajaron a República Dominicana para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor. La celebración no se hizo con una gran fiesta con cientos de invitados, más bien fue una reunión muy íntima en la que pudieron disfrutar de las playas de Dominicana.

Francisca compartió en redes sociales varios detalles de la celebración frente al mar y también compartió un conmovedor texto sobre los tres años de su primer hijo.

“Hoy que cumples 3 años me encuentro aquí, intentando poner en palabras lo que siento por ti, mi niño. Desde el momento en que llegaste a nuestras vidas, has sido la luz que ilumina cada día con tu sonrisa contagiosa y tus travesuras llenas de curiosidad. Cada vez que te miro, me sorprendes con tu ingenio y la rapidez con la que aprendes sobre el mundo que te rodea. Es asombroso cómo el tiempo vuela y cómo cada día descubro algo nuevo contigo”, escribió. Este texto estuvo acompañado de un video donde muestra el crecimiento del pequeño Gennaro en este tiempo.

Gracias a la foto se puede saber que la celebración se hizo en una gran casa frente al mar y la decoración estuvo inspirada en la película animada de Disney Pixar, ‘Cars’.

Los pocos invitados a la fiesta pudieron disfrutar del mar, de la piscina y de otras áreas al aire libre que ofrece la gran mansión donde se hospedaron.

Francisca no estaba emocionada solo por el hecho de que su hijo estaba de cumpleaños, sino también por haber regresado a disfrutar de su país natal. “Unos días en mi tierra RD celebrando a mi primer príncipe”, escribió.

Hay que recordar que en esto momentos Francisca y su esposo están construyendo una casa más grande en Miami, Florida.

