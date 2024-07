José María Galeano y su desgarradora despedida de ‘Top Chef VIP’

El pasado jueves hubo una nueva eliminación en ‘Top Chef VIP’ y se trata de José María Galeano, quien sin duda alguna se había ganado el cariño de los televidentes que disfrutan del programa. Por ello, compartió un extenso, pero emotivo mensaje en la red social de la camarita para despedirse.

“Los cuchillos de Top Chef Vip me han atravesado esta noche el corazón. Hoy no sale del show un participante, un cocinero, un buen amigo… esta noche abandona la cocina, mi Carnal; el cabrón que se ganó mi amistad, mi confianza y el derecho a llamarme Hermano para toda la vida @panchourestioficial”, comenzó escribiendo.

Su pasión por la cocina y su carisma dentro de la competencia lo hicieron resaltar y es que agregó: “Necesitaría un libro entero para poder contarles todo lo que hemos vivido aquí: mil cocinadas, mil aventuras, mil risas y muchísimas lágrimas. Me quedo con el cariño, el apoyo, la complicidad, la sinceridad y todo lo que mi hermano Pancho tiene debajo del sombrero. Me cuesta escribir esto y saber que mañana no te tendré a mi lado para seguir peleando juntos”.

“Desde el principio sabíamos que esto era algo que podía pasar en algún momento, pero es difícil afrontarlo con entereza. Es muy intenso todo lo que vivimos aquí”, añadió en su comunicado.

“Gracias por todo lo que le has regalado a este show y también a mí: tu autenticidad, tu carisma, tu energía y tu Corazón gigantesco. Eres Único y esa es tu grandeza. Seguimos Palante y te prometo que no me voy a dejar. Vamoooooooooo. Qué suerte haber compartido contigo esta aventura de Top Chef Vip. Me he ganado un hermano, una cuñada @melissaplancarteoficial y tres sobrinos maravillosos @repeti2_oficial @javrich_oficial. Cuando esto acabe tendremos la dicha de compartir muuuuucho más y sin la presión ni el stress de la cocina, jaja”, dijo José María.

Su energía y entusiasmo fueron muy contagiosos, y su buen corazón y compañerismo lo hicieron un gran amigo dentro y fuera de las cocinas de ‘Top Chef VIP 3’. Galeano fue un concursante que ha dejado una huella imborrable en esta temporada.

“Gracias por cada abrazo, gracias por mirarme a los ojos y decirme: ‘No te rindas, carajo’, cuando yo estaba sin fuerzas para seguir, gracias por prestarme tu sombrero para darme tu fuerza cuando he estado al borde del abismo. Gracias por tanto, tanto, tanto. Orgulloso de ti, de quien eres y de lo que has hecho en esta competencia. Te quiero, Carnal. Siempre juntos”, expresó.

Sigue leyendo:

· Rompen en llanto en ‘Top Chef VIP 3’ por una nueva eliminación

· Carmen Villalobos, en exclusiva, nos habla del drama en Top Chef VIP 3

· ¿Galeano se llevará a Alicia Machado para Madrid, con él?