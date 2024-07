Erik Morales asegura que ‘Dinamita’ Márquez asegura que se convirtió en un gran campeón

El icónico boxeador Erik ‘Terrible’ Morales aseguró que la carrera del mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez es digna de admirar debido a la perseverancia que tuvo en todos sus años sobre los cuadriláteros debido a que a pesar de ser un peleador “medianito” logró alcanzar la gloria para ser recordado como todo un campeón.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para el canal Un Round Más, donde resaltó que en ningún momento intentó evitar a algún peleador y menos a Dinamita Márquez; a pesar de esto nunca pudieron medirse en el ring a pesar de los constantes eventos que realizaron para poder hacerlo.

“Jamás de los jamases yo le di vuelta a alguien y menos a Márquez. Y que quede claro a la gente, no es que hable mal de Márquez, él es un gran campeón, creo que es una persona que se le debe de admirar muchas cosas. Una de las cosas que yo creo que se le debe de admirar es la perseverancia”, expresó el antiguo pugilista.

El tijuanense aseguró que en los primeros siete u ocho años de carrera del Dinamita Márquez todavía no había demostrado de lo que estaba hecho y por eso era menospreciado en el deporte; aunque posteriormente se logró convertir en toda una estrella.

“Pese a no tener un boxeo competitivo, porque en la época, finales de los 90 o 2000, era un peleador medianito ahí en la esquinita, a no ser competitivo. Hasta que algo le pasó y dijo ‘bueno, va’, y el vato empezó a agarrar ritmo y le empezó a ir bien, logró terminar una carrera satisfactoria”, resaltó.

“Pero yo no tengo nada que envidiar y tampoco le di la vuelta. No se pudo hacer la primera, no se pudo hacer la segunda, luego él no quiso hacerla una vez más, se le ofertó una cuarta vez, no quiso, pues ya no es mi culpa, el vato no quiso pelear porque se sintió diva y es diferente”, concluyó.

