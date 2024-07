Pitbull Cruz pone una condición para enfrentar al Camarón Zepeda

El boxeador mexicano y actual campeón mundial, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, se mostró bastante dispuesto a poder enfrentarse contra William ‘Camarón’ Zepeda en el cuadrilátero; aunque para poder lograr esto detalló que todavía debe ganarse la oportunidad para que su equipo acepte la propuesta que se le realice.

En declaraciones ofrecidas ante los medios de comunicación el peleador azteca aseguró que él siente que ya realizó todo lo que podía cumplir para poder alcanzar el título que lo define como un campeón mundial y que si el Camarón Zepeda realmente desea arrebatarle su cinturón debe ganarse esta distinción al cumplir con el trabajo que todo monarca del título requiere.

“No dejan de salir los rivales y bueno, como en su momento yo tuve que picar piedra y ganarme las oportunidades, que nada me regalaron. Yo creo que es igual el turno de ellos si quieren la oportunidad”, expresó.

Recordemos que Pitbull Cruz logró vencer recientemente a Rolando ‘Rolly’ Romero en un contundente combate donde el peleador escaló hasta las 140 libras para poder enfrentarlo; en dicho enfrentamiento el mexicano demostró su poder en el ring y terminó siendo el favorecido en el resultado para arrebatarle el cetro a su rival.

Sorpresivamente estas palabras de Cruz ocurren en un momento en el que el Camarón Zepeda se ubica como el número uno del ranking mundial de los cuatro principales organismos que rigen el boxeo (Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo), lo que lo convierte en el retador indiscutible por el título de peso ligero.

“Tienen que hacer la cola, pero yo no me cierro a pelear con nadie. Solo que demuestren y no hay ningún problema, que entre promotoras lleguen a un buen acuerdo”, expresó el azteca.

“Yo salí de 135 para tomar el riesgo a 140. Y si él quiere tomar el riesgo y estoy aquí, yo no tengo ningún problema para enfrentarlo en 140”, concluyó Pitbull Cruz, quien se enfrentará el próximo tres de agosto contra José ‘Rayo’ Valenzuela en la ciudad de Los Ángeles por el título mundial súper ligero de la AMB.

Sigue leyendo:

–Amir Khan considera “injusto” que Manny Pacquiao dispute el título del CMB

–Erik Morales asegura que ‘Dinamita’ Márquez asegura que se convirtió en un gran campeón

–Dinamita Márquez cree que pelea entre Canelo y Berlanga es buena para “vender boletos”