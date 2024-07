Amir Khan considera “injusto” que Manny Pacquiao dispute el título del CMB

El regreso del mítico boxeador filipino Manny Pacquiao a los cuadriláteros no parece ser del gusto de todos debido a que recientemente el antiguo boxeador británico Amir Khan consideró que es injusto que ‘Pac-Man’ tenga la oportunidad de luchar por el campeonato mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a pesar de estar retirado a sus 45 años en los que ya acumula tres años de inactividad.

Durante una entrevista ofrecida para The Stomping Ground, el peleador consideró que este tipo de decisiones afectan gravemente al deporte debido a que no están considerando la actualidad de los pugilistas en todo el mundo sino simplemente la cantidad de dinero que le pueden generar los combates.

Estas palabras surgen luego que el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, revelara que si Manny Pacquiao decide regresar formalmente al boxeo tendría la posibilidad de luchar por el título welter.

“Me sorprendió saber que Manny (Pacquiao) quiere regresar al boxeo. Vean lo corrupto que es el boxeo, hoy está lleno de corrupción. Siempre tienen a sus favoritos y los dejan pelear. Le van a dar el aval para una pelea a quien sea que les deje la mayor cantidad de dinero en la mesa. Si yo quisiera pelear por un título mundial, podría regresar y pelear directamente por el título”, expresó Khan.

“La AMB, la OMB, la FIB, el CMB, todos estarían preguntándome si quiero pelear por un título mundial, o cuál título quiero, y que me van a dar su aval. Y la cosa es que quieren cuotas de dinero grandes de sanción para avalar una pelea. La razón para avalar eso es que reciben dinero”, agregó en sus declaraciones.

Para finalizar, Amir Khan consideró que esta apertura sería negativa para el boxeo porque puede abrir la puerta al regreso de viejos peleadores que intentarán luchar por los cinturones de campeón de las diferentes divisiones y organismos que rigen el deporte.

“Hay que dejar que los mejores peleen con los mejores. Yo estoy retirado, pero si Manny quiere regresar y pelear por un título mundial, ¿por qué no? Sin embargo, me parece injusto porque hay muchos peleadores jóvenes que vienen subiendo como alguna vez lo fuimos Manny y yo, que queríamos pelear por títulos mundiales. Imagínense que pasan por alto a esos jóvenes y le dan las oportunidades a peleadores viejos como yo o como Manny Pacquiao en este momento. No sería justo, y hay que darle la oportunidad a la próxima generación”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Erik Morales asegura que ‘Dinamita’ Márquez asegura que se convirtió en un gran campeón

–Eladio Carrión donará $50,000 dólares a atletas de Puerto Rico que ganen en París 2024

–Dinamita Márquez cree que pelea entre Canelo y Berlanga es buena para “vender boletos”