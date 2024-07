La predicción que Mhoni Vidente de un atentado contra Donald Trump

Mhoni Vidente publicó este 13 de julio un video en el que habla de la predicción que hizo hace unos meses sobre un atentado contra Donald Trump y al final se cumplió.

En el mensaje que dio indicó: “La carta de la muerte, la 13, golpetea completamente al presidente Trump, eso significa que le están haciendo algo muy fuerte a él, aparte del juicio que ya va a empezar, pero no lo quieren dejar vivo”.

Luego de esto, vaticinó: “Hay un atentado muy fuerte contra el presidente Trump y una conspiración de los elegidos contra él y definitivamente, si no sale del juicio, va a llegar a ser un atentado contra él”.

En las redes sociales muchos han hablado de esta lectura de Mhoni Vidente, que se convirtió en realidad.

Otro mensaje que la astróloga dejó sobre el tema fue: La foto del día. “Trump ensangrentado y en el piso y después levanta la mano de victoria”.

En su mensaje, completó: “Hay que reconocerle la fuerza espiritual de Trump no tambaleó para nada”.

¿Qué se sabe del atentado contra Donald Trump?

Este hecho causó conmoción en el mundo, debido a que se vio de forma detallada el momento en el que atacaron al precandidato republicano durante un mitin en Pensilvania.

Un francotirador, que ya fue abatido, abrió fuego contra el magnate sin una razón clara por los momentos.

También se confirmó el fallecimiento de una persona y otras dos están heridas de gravedad. Sin embargo no han dado muchos detalles de su estado.

En el caso de Trump fue herido en la oreja por una bala que le rozó. Luego de lo ocurrido, el republicano lanzó un mensaje en Truth Social: “Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de ocurrir en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mis condolencias a la familia de la persona que murió en la manifestación y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida”.

Además, dijo: “Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, que ahora está muerto. Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. ¡Dios bendiga a América!”.

