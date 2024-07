Betty La Fea: ¿Por qué tardó 25 años en volver?

A su paso por la alfombra del estreno de “Betty la Fea, la Historia” Continúa (Prime Video), teleserie que estrena el próximo 19 de julio en la plataforma digital, Ana María Orozco revela por qué tardaron 25 años en hacer la continuación de la novela y cómo ahora la historia tiene sentido cuando Betty llega a los 50.

¿Por qué tardaron en hacer una continuación tanto tiempo? Imagino que tuviste otras ofertas a lo largo de este tiempo…

Pues no, la verdad no nos habían ofrecido. Hicimos “Betty” teatro hace cinco años. Tuvimos un gran reencuentro y dos temporadas lindísimas en Bogotá, pero no hubo nunca como una propuesta, digamos tan seria como la que tuvimos ahora con Amazon Prime y con RCN estudios. Así que llegó el momento, digamos que todo tiene su momento.

Un momento que tiene sentido para contar una etapa diferente en la vida de la protagonista.

“Hace 10 años no hubiera sido tan interesante volver a meterme en este personaje, en esta historia. Yo creo que pasado 25 años, han pasado más cosas que se le pueden aportar al personaje y el personaje ha vivido, ¿no? Y tiene una hija más grande, una vida en pareja, y me parece una edad muy interesante también para la mujer ya llegando a los 50 años, todo lo que tiene por vivir también.

“Es como un nuevo comienzo para muchas mujeres que ya sus hijos han crecido, que han cumplido como todo un ciclo, así que es bien interesante lo que pasa también con Betty en esta etapa”.

Imagino que también habrá sido bonito reencontrarse con el elenco…

Pues nosotros siempre hemos estado en contacto. Nos reencontramos cada tanto, así que siempre es una fiesta. La verdad estar en escena con ellos es una alegría enorme y un disfrute.

