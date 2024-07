Entrevista con Ana María Orozco, por el regreso de Betty La Fea

Ana María Orozco regresa como “Betty La Fea”. Conversamos con la actriz colombiana con el importante reto que tomó al asumir de nuevo uno de los personajes más queridos de la televisión hispana. Ana María reconoce el poder de este personaje y la relevancia que tuvo en la televisión a nivel internacional. Mundial.

Un millón de likes, en este video, para que Prime Video anuncie la fecha de estreno de Betty la fea

Esta historia continuará y veremos su inicio este el próximo 19 de julio a través de Prime Video.

De Betty La Fea se han hecho varias versiones, pero el público que vio la original siempre regresó a la primera, a la que rompió con todos los esquemas y que ahora vuelve para darnos algo más que el famosos “felices para siempre”.

Ana María entiende que aún y cuando en su carrera ella ha logrado interpretar a otros grandes personajes en la televisión, Betty la ha marcado y por esta misma razón ahora tiene la oportunidad de volver a ella. Sobre este proceso nos compartió: “Nos está en mis manos, las cosas cuando suceden así… mi filosofía es aceptarlo. Como actor uno quiere hacer diferentes cosas, pero por supuesto que Betty es muy importante y mucha gente nos identifica sólo con ese rol”.

Barcelona: Primavera Sound y Amazon Music están listos para un nuevo festival que celebra la música

También cuenta que en su momento, recién terminado ese proyecto vino el temor de ser encasillados, pero ya con el tiempo “siento un agradecimiento enorme. Ha sido un personaje que me ha dado muchísimo. Tiene tantos matices y volverlo encontrar en esta edad también es un desafío”.

“Es el mismo, pero también está hoy. Dentro de todo me siento cómoda volviendo hacerlo, tal vez hace unos años no habría tan fácil. Pero ahora siento que vale la pena… nunca he competido con tener que superar a Betty”, dice Ana María.

