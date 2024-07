Florentino Pérez valora a Mbappé en su presentación: “Te agradezco tu amor incondicional al Real Madrid”

Luego de años intentando fichar a Kylian Mbappé el Real Madrid por fin logró que el astro francés se vistiera de blanco. El campeón del mundo en Rusia 2018 llega al club español como agente libre tras terminar su contrato con el PSG.

Y este martes más 80,000 aficionados merengues se hicieron lugar en el estadio Santiago Bernabéu para la presentación oficial de Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. Donde se le vio vestido de blanco y con el dorsal “9” por primera vez.

Durante el acto de presentación el actual presidente del club, Florentino Pérez, aprovechó para dar unas palabras y elogiar al nuevo jugador del equipo blanco.

“Ya estás aquí. Bienvenido a tu casa y enhorabuena por haber conseguido tu sueño“, inició la presentación de Mbappé el directivo del club.

Kylian Mbappé en su presentación como jugador del Real Madrid. Crédito: AP

Florentino Pérez aprovechó para recordar el día en el que Mbappé visitó por primera vez las instalaciones del Real Madrid con apenas 13 años.

“Sé muy bien la emoción que tienen tú y tu familia. Estuviste aquí con 13 años y comprobamos cómo te brillaban los ojos. Siempre recordarás aquel día de diciembre de 2012 en el que Zidane te invitó a la Ciudad Real Madrid, a encontrarte con aquellos jugadores que tanto admirabas”, exclamó el presidente del club.

Y es que Mbappé ha demostrado en varias oportunidades el cariño que le tiene al Real Madrid y a los jugadores que han pasado por la institución. Algo que Florentino también remarcó.

“Te agradezco tu amor incondicional al Real Madrid. Cientos de niños han venido de Francia gracias a tu Fundación solidaria. Todo esto nos enorgullece enormemente. Kylian, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid”, lanzó Pérez.

Por último también dejó claro que con esta incorporación Mbappé está cumpliendo uno de sus sueños que era jugar en el Real Madrid.

“Tú has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Has sido capaz de superar todas las adversidades. Gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni imaginan. Bienvenido al club de las 15 Copas de Europa”, cerró Florentino Pérez.

El Real Madrid arranca su pretemporada este 31 de julio en Estados Unidos. Sin embargo su primer partido oficial será el 14 de agosto por la Supercopa de Europa ante el Atalanta, mientras que por LaLiga de España será el 18 del mismo mes ante el Mallorca.

