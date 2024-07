Terence Crawford lanza dardo contra sus fans por las exigencias en su estilo de combate

El boxeador estadounidense Terence Crawford no aguantó más las críticas y lanzó un duro mensaje contra todos los aficionados que exigen que cada uno de los peleadores profesionales los complazcan al momento de tener un enfrentamiento debido a que suelen querer que estos sean frontales y bastante agresivos para que se puedan hacer mucho daño.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para Brian Mazique, donde salió en defensa de su amigo Shakur Stevenson al ser recientemente acusado de ser un peleador aburrido por no tener combates tan intensos como el público espera; ante esto detalló que en algún momento todos los pugilistas piensan en complacer a los fans y es en ese momento cuando ocurren las desgracias.

“Todos hemos pasado por eso. Todos hemos querido complacer a la gente, porque mientras más complazcas a la gente, tu nombre adquiere más reconocimiento, la gente habla más de ti, y adquieres más valor”, expresó.

A pesar de esto el pugilista le pidió al público reflexionar sobre como terminaron cada uno de estos peleadores que decidieron complacer sus deseos de pelear de una manera más directa y sin pensar en su seguridad o en el bienestar de sus familiares.

“Mira cómo terminaron todos esos boxeadores que se dedicaron a complacer a los fans, y que intentaron todo para complacerlos y perdieron la vida, o se quedaron con una mala lesión y ya no pueden boxear. Y ¿dónde está toda esa gente que apoyaba a esos boxeadores cuando el boxeador ya no puede boxear y está hospitalizado? Ninguno de esos fans lo irá a ver, ni pagará sus facturas médicas. Ninguno de ellos estará alentándolos”, resaltó Crawford.

Para finalizar, Terence Crawford aseguró que ningún aficionado va a apoyar a esos peleadores que puedan perder la vida a causa de una lesión cerebral o que simplemente pierdan su carrera por otro problema y por este motivo no se deben dejar influenciar por ellos.

“¿Qué pasa con todos esos boxeadores que perdieron la vida intentando complacer a la gente y hacer un tipo de pelea que no debían hacer pero le hicieron caso a esa gente y perdieron la vida?. ¿Toda esa gente se va a hacer cargo de la familia, o siquiera le van a enviar cartas de aliento a la familia, a hablar con sus familias sobre lo grande que fue su familiar, su hijo o su padre?”, detalló en sus declaraciones.

“Esas son las cosas en las que tenemos que pensar los boxeadores cuando estamos en el ring. No solo estamos peleando, sino que verdaderamente podemos perder la vida en el ring. No es un juego, no es un deporte donde puedas pedir tiempo cuando te lastiman, o te sacuden la cabeza y te sientes mareado. A los boxeadores realmente los conmocionan y los lastiman en el boxeo”, concluyó Crawford.

