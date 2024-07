Shannen Doherty dijo las personas que no quería en su funeral

El pasado fin de semana el mundo del entretenimiento sufrió una lamentable partida física tras el fallecimiento de Shannen Doherty, pues fue el sábado cuando ocurrió su deceso a sus 53 años. Sin duda alguna dejó a los fanáticos sorprendidos, pese a que ella había dado a conocer su estado de salud desde el momento que le detectaron cáncer.

La destacada actriz por darle vida a personajes como ‘Prue’ en la serie ‘Charmed’ expresó que no quería que asistieran a su funeral algunas celebridades con las que tuvo desavenencias a lo largo de su carrera. Entre ellas se incluyen compañeros de reparto con los que tuvo roces en el pasado, así como personas del medio que no consideraba sus verdaderos amigos.

Hace varios meses la estadounidense compartió un llamativo mensaje en su podcast ‘Let’s Be Clear’: “Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí. En realidad, no les agrado, y tienen sus razones. Aborrezco la falsedad y no soporto a las personas que fingen que estar muy arrepentidos de cualquier cosa mala que hayan dicho sobre ti“.

Antes de fallecer, Shannen Doherty le dejó las cosas preparadas a su madre. Crédito: Andy Kropa | AP

Shannen Doherty siempre expresó preocupación por su madre

Shannen intentó dejar todo en orden sobre su velatorio para facilitarle las cosas a Rosa Elizabeth Doherty, su progenitora: “Ya que va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro unidades de almacenamiento llenas de muebles”.

“Ninguno de nosotros necesita realmente todas las cosas que tenemos. Y a todos nos vendría bien una pequeña reducción de cosas y no ser la acaparadora en la que me estaba convirtiendo con todos mis muebles”, añadió en el mencionado pódcast.

A pesar de las dificultades que enfrentó ella siempre se mostró valiente y luchadora, inspirando a muchos con su fortaleza y determinación. Su legado en la industria del entretenimiento seguirá vivo, y su memoria será honrada por aquellos que la conocieron.

“Fue muy duro y muy emotivo porque, hasta cierto punto, sentí que estaba renunciando a este sueño de construir esta propiedad y de poner una casa para mí y una casa para mi mamá (allí), y luego ampliar el granero. Pero sabes que es lo correcto y que te dará una sensación de paz y calma porque estás ayudando a las personas que dejas atrás a tener una transición más limpia y sencilla”, dijo.

