Biden admite que reevaluaría su candidatura si surgiera una condición médica

El presidente Joe Biden abrió por primera vez una posibilidad a retirar su candidatura presidencial en un caso hipotético. El demócrata, quien ha dicho que permanecerá en carrera a pesar de la presión de compañeros de partido, dijo que reevaluaría su candidatura si le surgiera una condición médica.

Durante una entrevista publicada el miércoles con BET News, le preguntaron a Biden qué haría reconsiderar su campaña, a lo que respondió: “Si tuviera alguna condición médica que me afectara”. Y añadió: “Si los médicos vinieran a verme y me dijeran: ‘Tienes este problema, ese problema’”.

Biden ha ido variando su discurso en torno a una posible retirada de la campaña.

Poco tiempo después del desastroso debate contra el expresidente Donald Trump, había declarado que solo el “Señor Todopoderoso” podría lograr que abandonara la carrera. Mientras que la semana pasada, durante la rueda de prensa en medio de la cumbra de la OTAN, aseveró que se haría a un lado solo si sus asistentes le mostraban pruebas de que no podía ganar las elecciones de noviembre.

La condición médica de Biden ha estado también en medio de la polémica. Si bien su médico lo describió en febrero como un “hombre sano, activo y robusto de 81 años que sigue en condiciones de desempeñar con éxito los deberes de la presidencia”, según Político, la Casa Blanca no ha publicado unas pruebas cognitivas.

Otro mandato

Asimismo, la semana pasada se conoció que un médico especialista en Parkinson ha visitado la Casa Blanca hasta en ocho ocasiones en lo que va de año. No obstante, la Casa Blanca ha negado que el presidente tenga dicha enfermedad.

“¿El presidente ha sido tratado por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No. No lo está. ¿Está tomando medicamentos para el Parkinson? No”, respondió en una rueda de prensa la semana pasada la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.

En la entrevista del miércoles, Biden se refirió nuevamente al debate contra Trump como un “grave error”.

Por otra parte, explicó que aunque inicialmente planeaba cumplir un solo mandato como presidente, cambió de decisión al ver la división en Estados Unidos.

“Dije que iba a ser un candidato de transición y pensé que podría dejar esto atrás y pasarle la posta a otra persona”, le dijo a Ed Gordon de BET News. “Pero no esperaba que las cosas se volvieran tan, tan, tan divididas. Francamente, creo que lo único que aporta la edad es un poco de sabiduría, y creo que he demostrado que sé cómo hacer que las cosas se hagan por el país”.