Gabriel Soto en medio de su ruptura amorosa habló de su salud

Gabriel Soto se mostró agradecido por el apoyo que ha recibido de parte de sus fans y amigos durante este difícil momento, y aseguró que se encuentra en buen estado de ánimo y con muchas ganas de retomar sus proyectos profesionales. Fue iniciando el mes de julio cuando tuvo dificultades con su salud, pero ahora enfrenta el escándalo de su separación de Irina Baeva.

“Muy bien (estoy) antes que nada quiero agradecerle a toda la gente, al público. Tuve una descompensación de mi cuerpo, me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir que me faltaba el aire, empecé a temblar, se me subió la presión a 170/111″, comenzó diciendo a los medios de comunicación tras dar la cara nuevamente.

Soto aprovechó para agregar detalles de la circunstancia que vivió: “La verdad es que me sentí muy mal, afortunadamente todo está bien, bajo control”. A pesar de las adversidades, el actor se mostró optimista y con la determinación de seguir adelante.

El actor también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus seguidores, recordándoles la importancia de cuidar su salud y de hacerse chequeos médicos periódicos para prevenir enfermedades.

La expareja sentimental de Irina ha demostrado una vez más su fuerza y determinación para superar cualquier obstáculo que se presente en su camino, y está listo para seguir adelante con su vida y su carrera.

“Toda la semana me mandaron reposo, obviamente una pastilla para la presión, que ya estoy tomando, no sé si de por vida. Ahorita estamos en observación que ya mis médicos están valorando en ese sentido, pero eso es controlable, pero sí me recomendaron hacer ejercicio”, añadió frente a los reporteros.

“Finalmente, estoy bien, fue un susto, pero ya estoy bien, estoy como nuevo. Soy un hombre que me considero fuerte, un hombre sano, pero me pasó y creo que a todos nos ha pasado en algún momento”, manifestó.

Con respecto a su regreso a la actividad laboral, Gabriel se mostró entusiasmado y con muchas ganas de volver a los escenarios y seguir trabajando en sus proyectos como lo venía haciendo con ‘El precio de la fama’.

Sigue leyendo:

· Irina Baeva y sus últimas declaraciones sobre Gabriel Soto

· Irina Baeva y Gabriel Soto terminan su relación tras 5 años de pareja

· Martha Julia habla sobre seguir siendo el “amor de la vida” de Gabriel Soto