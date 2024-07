Martha Julia habla sobre seguir siendo el “amor de la vida” de Gabriel Soto

Martha Julia y Gabriel Soto mantuvieron una relación amorosa durante varios años en el pasado, la cual se convirtió en una de las más sólidas y mediáticas del mundo del espectáculo. A pesar de su separación, ambos han demostrado siempre respeto y cariño mutuo en público, lo cual es admirable.

Una vez más cuestionaron a la actriz por presuntamente Gabriel seguir viéndola como algo más allá que una colega. Por ello, los medios de comunicación le preguntaron qué piensa y respondió: “¿Hace cuántos ya han pasado de esto? Jamás voy a volver a hablar del tema. Perdón, discúlpenme; los quiero mucho (a ustedes miembros de la prensa). Les voy a hablar siempre de mí y de lo que esté pasando. Pero ya ese libro está completamente cerrado desde hace mucho para mí. No voy a hablar más del tema”.

Sin embargo, Martha Julia ha dejado claro que la relación con el mexicano ya es cosa del pasado y que ahora está enfocada en su carrera y en su vida personal. A pesar de los rumores y especulaciones, la actriz ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, dispuesta a seguir adelante.

Hace algunos días Soto se vio delicado de salud y fue hospitalizado de forma repentina y al ser cuestionada por cómo se encuentra el mexicano, pues prefirió reservarse sus comentarios sobre ese tema: “No me gustaría opinar de nadie, porque si opino algo de alguien con eso tengo. A todo el mundo le mando lo mejor, que siempre tengan salud, muchas bendiciones en su vida y les vaya bien. Perdónenme que no opine, prefiero no hablar de nadie más”.

Por su parte, el actor también ha seguido con su vida manteniendo una relación amorosa con Irina Baeva, con quien ha sido visto en varias ocasiones compartiendo momentos románticos.

Es reconfortante ver cómo, a pesar de las circunstancias, Martha y Soto mantienen una relación cordial y respetuosa, lo cual habla muy bien de ambos como personas. Sin duda, su historia de amor ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus seguidores y en el mundo del entretenimiento.

