Hombre mayor cayó al vacío 20 pisos desde hotel a plena luz en Nueva York

Un hombre mayor murió ayer al caer al vacío veinte pisos desde un hotel en Midtown East, Manhattan (NYC).

La policía de Nueva York fue llamada al Hotel Kimberly en E. 50th St. cerca de 3rd Ave. alrededor de las 10:20 a.m. del martes, indicó Daily News. Cuando llegaron descubrieron muerto al hombre de 64 años, que se cree saltó desde una habitación. Su identidad no fue revelada y al momento no hubo más información disponible.

Este hotel boutique alberga 154 espaciosas suites de lujo, la mayoría equipadas con sus propios balcones privados, detalló New York Post.

En un caso similar, en abril un joven de 26 años murió tras caer la vacío después un edificio de lujo en el Upper East Side de Manhattan. En marzo Jon Medwick, caricaturista de 62 años, cayó desde el piso 15 de su apartamento en Chelsea (NYC), a pesar de los intentos desesperados de su novia por agarrarlo y salvarle la vida, según policías y testigos.

En diciembre un corredor de bienes raíces de 56 años murió al caer al vacío tras posar sonriente en un edificio del Upper East Side. Días antes, una madre falleció al caer de otro edificio de lujo cerca de la residencia del alcalde de Nueva York.

En otro caso similar, a fines de octubre un hombre saltó al vacío desde el ático del Gotham Hotel en el Distrito Joyero de Midtown Manhattan (NYC), al lado del Consulado de Colombia.

En el verano de 2023 un cadáver fue hallado tras caer desde el techo del lujoso hotel “Mandarin Oriental” frente al Central Park de Nueva York. Días después fue identificado como un adolescente de 17 años que su familia había reportado desaparecido en Nueva Jersey.

En mayo del año pasado una joven turista de 20 años murió al caer al vacío desde hotel en Midtown tras pelear con su novio frente a su bebé.

Busque ayuda