Karyme Lozano explica cómo superó el bullying que afirma sufrió de Cristián de la Fuente

Fue en 2013 cuando Karyme Lozano acusó a Cristián de la Fuente de acoso mientras grababan la telenovela “Quiero amarte”. El chileno negó estas acusaciones diciendo: “Yo he hecho aproximadamente 70 proyectos, he trabajado con 140 actrices, nunca he tenido ningún problema. Con Karyme, la circunstancia del trabajo fueron diferentes porque ella exigió un doble de cuerpo desde el inicio, es difícil contar una historia de amor sin tener una relación con la actriz. Para mí fue muy difícil, esa novela fue muy difícil, pero jamás le hice bullying. Obviamente no se dio la química y la relación que se esperaba“, reveló De la Fuente al programa “Sale El Sol”.

Tras muchos años de aquel episodio, recientemente, Karyme habló con el medio Mezcal TV sobre cómo superó este supuesto bullying que vivió por parte de Cristián y que la había hecho alejarse del medio por un tiempo.

“La terapia ayuda muchísimo. Mi relación con Dios, la oración me ayuda muchísimo, el cuidarme, el escucharme, valorarme de verdad, el apapacharme, consentirme, el hacer lo que amo, lo que me apasiona”, comentó.

“El respetar a la gente para que también me respeten, el ser ya más fuerte, más clara, de decir ‘¡nadie me vuelve a faltar al respeto!’”, agregó.

Aunque Karyme consideró en algún momento proceder legalmente contra Cristian por el maltrato psicológico que recibió, señaló que no lo ha hecho porque no quiere perder el tiempo en cosas negativas.

“Ahorita estoy muy enfocada a mi carrera, a mis hijos, a mi familia. Hay momentos en los cuales uno no quiere perder su tiempo en cosas negativas”, aseguró.

Karyme Lozano es parte de la telenovela “Mi Amor Sin Tiempo” de TelevisaUnivision

Karyme Lozano se suma al elenco de “Mi Amor Sin Tiempo” (TelevisaUnivision), próximamente a estrenarse en México y en Estados Unidos, Siendo la nueva versión de la telenovela “Tres Mujeres”, que ella misma protagonizó en 1999. En esta versión interpreta a una mujer madura violentada por su esposo (interpretado por Roberto Mateos).

“No ha sido fácil. Ayer hice unas escenas muy fuertes, hoy estoy muy cansada físicamente, mentalmente y emocionalmente”.

“Son escenas muy duras, por lo que hubo gente del foro que quería llorar y se tuvieron que voltear por lo que pasa tan violento y tan fuerte, no pudieron ver cómo se grababan las escenas, porque sí son escenas muy duras”, reveló Lozano sobre su personaje.

