André Jardine termina molesto por la derrota del América ante Tigres

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, se mostró claramente molesto por la derrota que sufrió su equipo 1-0 este viernes ante los Tigres de la UANL para sumar apenas tres puntos en los primeros tres duelos producto de una victoria y dos derrotas que complica su camino para buscar el ansiado tricampeonato en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa posterior al encuentro el estratega consideró que su equipo mantenía una positiva táctica para poder contener el gol de Marcelo Flores en una jugada de balón parado; a pesar de esto los jugadores no se mostraron enfocados en el terreno de juego y eso terminó desencadenando el tanto de la victoria para los felinos.

“Tigres toma la iniciativa, lamentar el gol se me hace muy particular, pudimos evitarlo, te deja un mal sabor, hicimos un buen trabajo para salir al menos por un punto, perder de esta forma molesta a todos“, expresó el técnico brasileño en sus declaraciones.

Jardine también aprovechó la oportunidad para lanzar una dura crítica contra el arbitraje del partido al considerar que afectó mucho al Club América en todas las decisiones que fue tomando a lo largo del encuentro; aunque reconoció que este problema arbitral haya sido el único responsable de la derrota ante el planteamiento de juego que también demostraron.

“No me gusta mucho hablar de arbitraje, sobre todo cuando pierdes, no me gustó el arbitraje, para mí el criterio no fue el mismo en todo el partido, queda claro en la falta que no es falta, pero acaba decidiendo el partido, eso sí, fue un error importante también nuestro, pero es apenas un ejemplo de que todo el partido, en pequeños lances, el criterio no fue el mismo”, concluyó.

