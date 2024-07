¿Clovis Nienow se está quedando calvo? El actor lo cuenta todo

Clovis Nienow, actor mexicano, habló en el programa ‘Hoy Día’ de cómo ha estado perdiendo cabello y confesó cuáles cree que serían las razones detrás de esto.

En el ‘Balcón del Desahogo’, una sección que tienen para el show de entretenimiento que transmite la cadena Telemundo, el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 4’ habló sin tapujos de esta situación.

“Familia querida, es el momento del desahogo. Gente, me estoy quedando pelón, vean estas entradas. No puede ser posible que me esté pasando esto a mis 31 años de edad”, comentó.

Luego habló de las razones por las que siente que se ha ido acelerando la caída de su pelo: “El estrés, el productor que me está hablando en la cabina ‘muévete, no sé qué, no te trabes’. Eso me tiene estresado, gente. Me estoy quedando calvo, también otra cosa que me estresa y me quiero desahogar es que cualquier cosa que digo, ahí va, el hate”.

Por último envió un mensaje a quienes le dejan mensajes negativos: “Sean felices, vivan la vida, sonrían”.

Otro famoso que pasó por el ‘Balcón del Desahogo’ fue el actor venezolano Gabriel Coronel, quien consideró que las calificaciones en ‘Top Chef VIP 3’ no han sido justas y eso lo ha perjudicado en la competencia.

“Siento que el extrañar a mi bebé, el estar lejos de casa, el preparar comidas tan completas, tan complejas, y que los chefs no valoren todo el sentimiento que estoy atravesando, es una injusticia”, contó.

Clovis Nienow, de ‘La Casa de los Famosos 4’ a ‘Hoy Día’

El artista fue uno de los que salió beneficiado luego del reality show que tuvo su temporada más mediática. Después de que finalizó la competencia, al galán se le ha visto en las mañanas de Telemundo junto a Penélope Menchaca, Carlos Calderón, Andrea Meza, Chiky Bombom y Daniel Arenas.

Su trabajo dentro del programa ha gustado mucho, debido a su personalidad y carisma. Esto sin duda ha sido clave para que la audiencia pida que se mantenga en la producción, pues consideran que ha aportado buena vibra en el poco tiempo que ha estado en este proyecto.

