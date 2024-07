Pati Chapoy y el inconveniente de salud que le impide usar tacones

Pati Chapoy en un video explicó que a pesar de que le encanta lucir tacones y considera que le dan elegancia, pues ahora se ha visto en la obligación de cambiarlos por unos tenis para poder sobrellevar el dolor que le causa la fascitis plantar debido a que es una inflamación del tejido que conecta el talón con los dedos de los pies.

“Desde hace unos días estoy llegando al foro con unos buenos tenis, por una situación que padezco. Empecé con una molestia en el talón, después en la planta del pie, después en todo el pie y resulta que después de ver al médico y sacarme una radiografía se dieron cuenta de que tengo una Fascitis plantar, que muchas veces viene con el espolón calcáneo”, comenzó diciendo en un video subido al perfil de Ventaneando.

“Estoy en un tratamiento en el que tengo que hacer muchos ejercicios, estoy en una terapia a la que voy cuatro veces a la semana, para empezar a que se disuelva y se rompa todo ese cayo que se hizo, para evitar la molestia. Para que yo logré tener flexibilidad en todos los tendones del pie y de la pierna hago muchísimos ejercicios para que el talón de Aquiles tenga flexibilidad, cosa que ahorita me cuesta mucho trabajo”, añadió sobre los procesos a los que se somete.

Chapoy aclaró la razón detrás de su cambio de calzado y dejó tranquila a su audiencia que ha estado preocupada por esta situación. Sin duda, la conductora sigue demostrando su elegancia y estilo personal, a pesar de cualquier obstáculo que se pueda presentar.

“Dejé de caminar como lo hago habitualmente, porque es doloroso y como camino bien, pero con cierta dificultad, la molestia ya se fue del otro lado, porque estoy caminando raro, tan raro que me tienen que hacer la terapia también en el otro pie y espero que ahí terminen mis padecimientos”, agregó.

Padecimientos de salud de Paty Chapoy

“Me empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho y después del sudor una taquicardia y ya. No me termino de sentir bien, yo no sé cómo ando de la presión”, dijo al asistir al servicio médico de la empresa. Sin embargo, el experto en la materia dijo que: “Su presión está baja. Su presión tiene 90/60, la normal es 120/80, entonces sí hay una diferencia. Su glucosa está en 135, no debe de pasar de 120. Vamos a suponer que es porque desayunó, pero no tiene que estar tan alta, porque no debe de pasar de 120 aun así ya habiendo comido”.

Sigue leyendo:

· Pati Chapoy revela que Daniel Bisogno está con un grupo de enfermeros y un terapeuta en casa

· Pati Chapoy confirma que Daniel Bisogno está intubado y en terapia intensiva

· Daniel Bisogno lleva una semana hospitalizado y Pati Chapoy da detalles de su enfermedad