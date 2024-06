Arremeten contra Christian Nodal por reaccionar a las fotos de Cazzu: “Que la deje respirar”

A más de un mes del anuncio oficial de su separación, parece que Christian Nodal no ha dejado de mantenerse al tanto de lo acontecido en la vida de su ex pareja, la argentina Cazzu. O al menos así lo han visto decenas de usuarios en redes sociales luego de “captar” al mexicano reaccionando a algunas de las publicaciones de la también cantante en sus redes sociales.

A pesar de que el intérprete de “Botella tras Botella” no ha dejado de “presumir” su tan comentado romance con la joven artista Ángela Aguilar en sus canales oficiales, lo cierto es que el sonorense también ha decidido seguir de cerca a la madre de su hija Inti.

En dichas fotografías, fechadas el 11 de junio del presente año, la artista sudamericana aparece posando junto a las hijas de su amiga. De igual manera, la trapera argentina puede ser vista en otra imagen con su hija Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano.

📸 La Joaqui junto a Cazzu e Inti.❤️‍🩹 pic.twitter.com/XWy47PFKqs — Cazzu Sources (@cazzusources) June 26, 2024

¿Christian Nodal no olvida a Cazzu?

En la misma publicación, Cazzu colocó el mensaje “Cómo explicar la felicidad en fotos: LA FELICIDAD EN FOTOS las amo de manera descomunal mis niñas mis angelitos”, demostrando el gran amor que tiene por su hija y las pequeñas de su amiga.

Luego de que seguidores de la cantante argentina “descubrieran” las reacciones de Nodal, los comentarios en contra del sonorense no se hicieron esperar. Y es que de acuerdo con un gran número de usuarios, el mexicano demostró que aún no supera a su ex debido a que se dio el tiempo para “explorar” las últimas publicaciones de la cantante.

Con comentarios como: “Y Nodal que anda haciendo dándole like a este post? Ay ya, que la deje respirar”, “Este quiere estar con Dios y con el diablo a la vez”, “Creo que se metió con la persona equivocada no creo q los Argentino lo estén esperando con los brazos abiertos”, seguidores de Cazzu mostraron su descontento hacia el cantante.

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, un reducido grupo de internautas también se dieron el tiempo para “defender” a Nodal, mencionando que su reacción se debió a que en la foto aparecía su hija Inti.

Cazzu inició su relación con Christian Nodal en 2022. Crédito: Mezcalent

Previo al anuncio de su rompimiento con Cazzu, el intérprete de “Dime Cómo Quieres” causó sorpresa entre sus seguidores tras eliminar todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, incluyendo en las que aparecía junto a la argentina y su hija.

Actualmente, el mexicano se encuentra “disfrutando” de su amor junto a Ángela Aguilar luego de que ambos anunciaran su romance solo unos días después de que Nodal terminara su relación con Cazzu.

El mexicano dio inicio, el pasado 28 de junio, a su gira “Pal’ Cora Tour 2024”, en territorio europeo, en la ciudad de Zúrich, Suiza. Durante las siguientes semanas, el mexicano visitará otros países como Francia, Italia, España, entre otros.

