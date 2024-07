Tata Martino habló sobre lo dicho por Bielsa: “El negocio del fútbol está instalado y hay que convivir con él”

Luego de que Uruguay quedara eliminado de la Copa América 2024 en semifinales ante Colombia. El entrenador del combinado celeste, Marcelo Bielsa, fue duro contra la organización y Estados Unidos, pues tildó al torneo de ser un negocio para pocos.

Esta opinión y fuertes palabras del entrenador argentino le dieron la vuelta al mundo e incluso Conmebol estudia una sanción para el experimentado entrenador.

Recientemente en una rueda de prensa para el juego previo entre el Inter Miami y Toronto FC. Al entrenador Gerar “Tata” Martino se le consultó sobre su postura en las declaraciones de su colega Bielsa y el rosarino discrepó el agunas cosas.

“Yo no estoy decididamente en contra del negocio, porque del negocio cobramos muchos y el negocio está instalado. Hay que hacer convivir el negocio con el fútbol. No se puede estirar tanto la soga de un lado o tirar tanto la soga del otro”, inició explicando Martino.

Marcelo Bielsa, habla durante una conferencia de prensa de la Copa América. Crédito: Ian Maule | AP

Incluso Martino comentó sobre su propia experiencia. Pues en 2015 previo a la Copa América 2016 de Estados Unidos la selección de Argentina, dirigida en aquel momento por el “Tata”, ya había vivido un episodio similar en cuanto a la calidad de los estadios.

“Esto que pasó en los estadios se lo mencioné siendo entrenador de la Selección de Argentina a la gente de SUM (Soccer United Marketing) en un partido amistoso México vs. Argentina, 2-2, en Dallas (2015). Las uniones eran un espacio grande y México venía con el antecedente de que en dos oportunidades diferentes se les rompieron dos futbolistas y quedaron fuera de diferentes copas del mundo”, destacó el Tata.

“Entonces, cuando uno tiene la organización de algo tan importante como una Copa América, donde incluye América del Sur, Central y del Norte, hay cuestiones que no se pueden resolver tres días antes de jugar un partido. Hay cuestiones que tienen que ver con los lugares de entrenamiento”, completó el experimentado entrenado.

De igual manera Martino sí coincidió en algunas cosas con lo dicho por Bielsa en cuanto a que la organización debe velar por los problemas de todas las selecciones del torneo.

“Hay algo que dijo Bielsa en lo que yo estoy de acuerdo. Si el problema yo me fijo solamente que no lo tenga Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, estoy siendo injusto. Yo tengo que ver que el problema no lo tenga Bolivia, Panamá, Perú. Que el problema no lo tengamos ninguno”, cerró Martino.

