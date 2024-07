Carolina Sandoval muestra con orgullo su celulitis en el set de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’

Carolina Sandoval, presentadora de televisión, ha compartido este viernes una fotografía en su cuenta en Instagram en la que muestra sin complejos cómo tiene celulitis. Este tipo de contenidos los hace la famosa con la intención de normalizar los cuerpos.

En la publicación que hizo la venezolana, muchos reaccionaron a estas imágenes. Algunos la apoyaron y otros le dejaron mensajes en contra.

“Qué fuera de ritmo”, “Me gusta tu forma de ser”, “No sé si el término sea orgullo por tener celulitis, aceptación es la palabra correcta, pero si quieres hablar cualquier cosa, hágale”, escribieron algunos.

Otros dijeron: “Bella como siempre”, “Preciosa”.

Carolina Sandoval y su pasión por la papaya

Últimamente, la periodista ha estado enfocada en generar contenido sobre la “fruta de la pasión”, que según ha explicado la ha ayudado a bajar de peso de una forma increíble y por eso recomienda a la gente su consumo.

“Sí, ustedes saben que desde yo me enfermé de gastritis, agarré y es conté mi proceso de pérdida de peso, obviamente como una consecuencia de haber empezado cambios importantes en mi estilo de vida, ¿por qué la gente no me cree que bajé realmente después de que la papaya llegó mi vida? Eso no es mentira”, comentó.

La insistencia ha sido tal, que la ‘Venenosa’, como también es conocida, insiste en que fue la papaya la que la ayudó a bajar de peso.

“Y pensar que no tuve que hacer nada de esas cosas para encontrar el peso que aparentemente necesitaba”, dijo para desmentir cirugías que la ayudaran a definir su figura.

“Sin ironías y sin nada, ustedes pueden creer que este jugo me cambió la vida, que esta maravillosa fruta sí llegó a mi vida para generar cambios importantes. Me desinflamé, me desintoxiqué, cambié muchas cosas en mi alimentación, pero gracias a un jugo de papaya mi vida cambió”, contó.

En redes sociales, Carolina Sandoval es una persona sin filtros, que no duda en hablar de temas comunes, pero además envía mensajes de aceptación cotidianamente.

