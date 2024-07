Exnovio de Irina Baeva le encontró mensajes de David Zepeda

Alfredo Abundis, expareja sentimental de la actriz de origen ruso, ha revelado que durante su relación con Irina Baeva, él descubrió que ella intercambiaba mensajes con David Zepeda, lo cual le causó una gran molestia y fue una de las razones por las que decidieron terminar. Según él, los mensajes eran muy coquetos y sugestivos.

“La verdad tiene como una década, ya no me acuerdo bien, pero lo único que sí recuerdo es que (David) la chuleaba mucho, le decía ‘estás hermosa, estás bellísima’“, dijo en el programa ‘Todo para la mujer’.

Cuando le consultaron si ese fue el motivo por el que decidió no seguir con ella, pues este no dudó en responder: “Sí, en parte… Yo la terminé a ella. Yo estaba dando, dando y dando, puros sacrificios y ella no. Va más por ahí como dices, la pretendía y ella se dejó deslumbrar”.

El exnovio de Irina también ha asegurado que la actriz siempre tuvo la ambición de ser famosa y llegar lejos en su carrera, por lo que no le extrañó que el vínculo amoroso que existía no siguiera avanzando entre ellos.

A pesar de todo, Abundis ha declarado que no guarda rencor hacia Irina y que le desea lo mejor en su carrera y en su vida personal. Por su parte, Irina no ha hecho comentarios al respecto de las declaraciones de su exnovio.

En cuanto a David Zepeda, el actor ha negado cualquier tipo de relación romántica con ella y ha asegurado que solo son amigos.

La relación que hubo entre Irina y Gabriel Soto fue muy polémica desde el principio, ya que ambos comenzaron a salir mientras el actor aún estaba casado con Geraldine Bazán. A pesar de las críticas y las dificultades que enfrentaron, sostuvieron un vínculo durante cinco años y justo esta semana él dio a conocer que terminaron.

Irina Baeva es vinculada sentimentalmente con un hombre

“Recientemente, me han vinculado con una persona pública con la que no tengo ningún tipo de relación. Felizmente tengo novia desde hace más de 5 años y estoy enfocado en mis proyectos empresariales y en seguir ayudando a más personas y al planeta. Esta es la única declaración que haré sobre este tema. Agradezco su respeto”, escribió Víctor González Herrera en su cuenta de Instagram.

