Geraldine Bazán demandó a quienes hablaron mal de ella en radio

Maxine Woodside hace varios días llegó a hacer fuertes declaraciones de la vida íntima de Geraldine Bazán, al tiempo que dijo el lugar en el que aparentemente ella habría quedado embarazada de su primera hija con Gabriel Soto por lo que se vio en la obligación de poner una demanda.

Tras lo ocurrido, la actriz de raíces mexicanas argumentó que los comentarios realizados presuntamente hechos por Maxine fueron difamatorios y violaron su privacidad, afectando su honor y dignidad como persona. Además, señaló que esas opiniones también tuvieron un impacto negativo en su imagen pública y en su vida.

“Me dirijo a todos los medios de comunicación y al público en general para informarles que presenté una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la finalidad de dejar en manos de las autoridades competentes la violencia mediática de género de la cual he sido víctima recientemente”, comenzó diciendo en el comunicado.

La expareja sentimental de Gabriel Soto agregó que está buscando de proteger a sus pequeñas por los fuertes mensajes que envían en su contra: “Como muchos de ustedes saben, mi vida personal ha sido objeto de opiniones, en ciertos programas de radio, que incitan a la violencia de género y que atentan contra mi dignidad. Esta decisión es principalmente por mis hijas, quienes son menores de edad y quienes se están viendo afectadas”.

“He decidido alzar la voz por aquellas mujeres quiénes somos violentadas constantemente por medio de opiniones misóginas, burlescas y discriminatorias disfrazadas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, expresó la actriz de 41 años.

Antes de finalizar la misiva, pues mencionó que no se trata de no poder hablar de ella, pero todo con el debido respeto: “En ningún momento mi intención ha sido, ni será limitar sus opiniones respecto de mi vida. Pero como sociedad debemos entender que las personas que trabajamos en el medio tenemos intimidad y una familia que no debe ser considerada parte del aspecto público de nuestra figura, por lo menos no de manera violenta y discriminatoria”.

Este caso puso en evidencia la importancia de respetar la privacidad y la intimidad de las personas en los medios de comunicación, y cómo los comentarios irresponsables pueden tener consecuencias graves para quienes son objeto de ellos.

