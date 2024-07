Hombre de 62 años recibe $2,600 de Seguridad Social y Walmart: revela cómo vive día a día

Vivir en la etapa de la jubilación requiere de poner en acción todo lo aprendido durante la vida, y entre mejores valores y actitudes, mejor.

Business Insider publicó la experiencia de George Dziamniski, quien a sus 62 años de edad, dice que vive tranquilamente con $2,600 que obtiene de la Seguridad Social y de su trabajo en Walmart.

Una encuesta de Northwestern Mutual reveló que los estadounidenses necesitan alrededor de $1.5 millones de dólares para jubilarse cómodamente, pero Dziamniski dice que sabe qué haría con una cantidad como esa, que no podría terminársela.

El protagonista de esta historia trabaja dos o tres días a la semana en un almacén de Walmart y cobra su cheque mensual de la Seguridad Social, con lo que dice que le alcanza para financiar su estilo de vida “sencillo”.

Dziamniski no tiene ahorros para la jubilación, pero asegura no estar preocupado, pues lo que gana le permiten pagar sus necesidades básicas, incluido un apartamento, comida y un teléfono móvil. No suele vacacionar, pero a veces, gasta un poco de dinero extra en libros o en un nuevo par de zapatillas para correr.

Vive en Finleyville, Pensilvania. Recibe $1,022 dólares al mes en concepto de Seguridad Social y gana aproximadamente $800 dólares cada dos semanas en su trabajo en Walmart y tiene unos cuantos miles de dólares guardados para casos de emergencia.

En cuanto a la atención médica, Dziamniski comenta que la mayoría de sus visitas al médico están cubiertas por Medicare, que cuesta un poco más de $150 dólares al mes y se deduce de su cheque del Seguro Social.

“Creo que si la gente viera que no necesita tanto como quiere, podría ser más feliz“, dijo Dziamniski.

Lamentablemente, no todos los baby boomers tienen la suerte y la actitud de Dziamniski y se enfrentan a un período de incertidumbre. Business Insider contactó a otros adultos mayores que se han endeudado con tarjetas de crédito para comprar alimentos, no tienen suficientes ingresos de la Seguridad Social para ir al médico o se han visto obligados a agotar sus ahorros en gastos inesperados.

Estados Unidos vive al borde de una crisis de jubilación, con millones de adultos mayores no tienen los ahorros ni los activos que necesitan para dejar de trabajar.

Una Encuesta de población de la Oficina del Censo, muestra que más de la mitad de los estadounidenses mayores de 65 años tienen un ingreso anual de $30,000 o menos, una cifra cercana a la línea de pobreza federal. Algunos viven de sueldo a sueldo gracias a la Seguridad Social, pero la situación es amenazante porque podría comenzar a reducirse en 2030.

Sigue leyendo:

· Estadounidenses necesitan $1.46 millones para jubilarse cómodamente: Estudio

· Las mujeres en EE.UU. se sienten menos seguras financieramente y para la jubilación que los hombres

· Generación Z y Millennials quieren que edad de jubilación se reduzca a 60 años o menos