Rodrigo de Paul revela que disfruta callar a los críticos de la selección Argentina 

La selección de Argentina se consagró nuevamente como la campeona de la Copa América luego de la edición disputada hace apenas un par de semanas en los Estados Unidos y en la que lograron vencer en una final de infarto al combinado nacional de Colombia 1-0; esto les permitió no solo alcanzar el bicampeonato, sino también convertirse en el país con más títulos continentales en la historia.

A pesar de este hecho muchos aficionados han aprovechado esta conquista para criticar al equipo dirigido por Lionel Scaloni de haber sido favorecidos en el torneo de la Conmebol; este hecho ha generado la respuesta del mediocampista Rodrigo de Paul, quien constantemente responde estos mensajes para callar a todos los que los atacan.

“Últimamente nos está pasando algo que como que todo el mundo (nos critica), no se si es normal que al que gana le buscan algo, pero dicen que si nos ayudan o que la realidad es que no es una selección tan buena. Que Sudamérica es menos que Europa. Todas esas cosas que se van diciendo como para desprestigiar”, dijo De Paul durante una entrevista ofrecida para el podcast ‘Olga’.

Argentina’s Rodrigo De Paul, left, and Colombia’s Jhon Arias battle for the ball during the Copa America final soccer match in Miami Gardens, Fla., Sunday, July 14, 2024. (AP Photo/Wilfredo Lee)

En sus declaraciones la figura albiceleste sostuvo que ningún miembro de la selección de Argentina ha realizado ningún señalamiento o mensaje en contra de sus rivales en los partidos, por lo que exigió respeto.

“Y nosotros jamás hablamos antes de otros. Pensamos que Europa es increíble, que en el Mundial juegan los mejores. No desprestigiamos a los demás. Terminó la Final con Colombia y vino Leo y dijo: ‘Nadie carga a nadie. Festejemos y disfrutemos lo nuestro’, porque él entiende la situación. Lo hace para que no haya algo malo que nuble lo lindo”, agregó el jugador.

Para finalizar, Rodrigo de Paul sostuvo que la satisfacción de victoria es mucho mejor cuando no solo quedan campeones, sino también por callas a todas las personas que los criticaron a lo largo de la competencia.

“Sí, yo sí. Me encanta cerrarle el orto (a los detractores) te lo juro que me encanta. No con la gente que puede opinar desde un lugar bien, pero a los que lo hacen desde la maldad, sí me encanta”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Pumas de la UNAM busca sumar goles con Ignacio Pussetto

–Mbappé revela el motivo por el que habla español: “Sabía que jugaría en el Real Madrid”

–André Jardine termina molesto por la derrota del América ante Tigres