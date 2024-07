Adrián Marcelo da controversiales declaraciones antes de ‘La Casa de los Famosos México 2’

Adrián Marcelo, creador de contenido, fue confirmado para ‘La Casa de los Famosos México 2’ y ha hecho algunas revelaciones de lo que el público podrá ver de él en el reality show de la cadena TelevisaUnivision.

En una entrevista previa al comienzo de la competencia, dijo: “Todo lo de mi gremio me da asco”.

Además, comentó que la controversia que hubo cuando afirmó que regalar dinero daba likes fáciles es algo de lo que no se arrepiente.

El creador de contenido comentó que se siente de clase media y por eso siente una adicción al trabajo. “Tengo fobia a ser pobre, ¿quién quiere ser pobre? Yo no”.

En la serie de preguntas que le hizo el público, le preguntaron también cuánto gana en YouTube y comentó que puede llegar al millón de pesos mensualmente si se trata de una época buena. Este dinero, de acuerdo con sus revelaciones, los reparte entre su equipo.

Acerca de las mujeres con las que no saldría, indicó: “Actrices, influencers, todo lo que es de mi gremio me da asco. Son mujeres que están viendo cómo escalar en la sociedad al fijarse en personas exitosas como yo y guapo. Jamás me fijaría en mujeres que suben muchas fotos en traje de baño a Instagram, soy muy conservador, son insaciables y son mujeres que en realidad deberían existir porque así valoramos a las que sí son de verdad y buenas, como mi esposa, la chaparrita”.

Adrián Marcelo con duras declaraciones antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos México 2’

El conductor de televisión explicó que se caracteriza por su humor negro, algo que es muy rentable si lo sabes hacer, afirmó. “Te diferencias, te vuelves un comediante de nicho”, agregó.

El participante del reality show no tiene miedo a que lo cancelen por algún comentario y asegura que está preparado para cualquier tipo de críticas.

“Siempre he dicho que lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia, lo realmente cruel en esta industria es que te sean indiferente, como a ciertos actores de Televisa que ya nadie los pela”, dijo.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos México 2 aquí:

· Karime dice con quién quiere dormir cerquita en ‘La Casa de los Famosos México’

· ¿Qué dicen de Ricardo Peralta para ‘La Casa de los Famosos México’?

· Octavo habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos México