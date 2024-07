Gala Montes bromea que usará lo malo que aprendió de su madre para ganar La Casa de los Famosos México 2

Luego de que Gala Montes ha estado generando polémica por ventilar públicamente los problemas que vivió con su madre. Ahora, la actriz ha sido confirmada como una participante más del reality La Casa de los Famosos México 2.

Durante su presentación a los medios de comunicación, la protagonista de la telenovela “Vivir de Amor”, dijo estar motivada de estar en la segunda temporada del reality y hasta bromeó diciendo que usará las malas acciones que aprendió de su madre para ser la ganadora del show.

“Estoy feliz. Por un lado, porque voy a estar tres meses en una casa donde no tengo que pagar renta, no tengo que pagar la luz, no tengo que ver a mi mamá, no tengo que ver a mis perros, entonces yo estoy feliz”, dijo.

“Esto para mí son vacaciones, es una terapia ¡aguas los que estén ahí adentro! Porque yo tuve una mamá narcisista, me eduqué con ‘Satán’ ¡cuidado conmigo, eh!”, agregó.

Gala Montes asegura que ha tomado terapia psicológica para afrontar el reto

“Obviamente estoy tratada psicológicamente desde hace muchos meses, trabajando este encierro y las cosas que podrían suceder ahí. He desarrollado herramientas, quiero pensar, para poder estar allá adentro, pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil”.

“Me gusta hablar de mi historia porque sé que vivimos en una época en la que todos los jóvenes tenemos depresión, tenemos ansiedad y nuestros padres no nos creen; entonces, si alguien se puede identificar conmigo adentro de la casa, con lo que estoy viviendo, yo ya gané, para mí ese es un ‘premio’ y solo voy por eso”.

Gala Montes revela la fobia que tendrá en La Casa de los Famosos México 2

“Me dan mucho asco los cabellos, de verdad. Tengo un conflicto con eso, entonces creo que voy a tener temas en la ducha”. ¿Qué haré? Pues limpiar, no me va a quedar de otra más que agarrar los pelos. Me causan tanta fobia de verdad, es una fobia que tengo que trabajar porque cada vez empeora más, eso me cuesta mucho trabajo”, finalizó.

La Casa de los Famosos México dará inicio el próximo domingo 21 de julio en el horario de las 8:30 PM, hora del centro. Serán 14 participantes los que competirán durante poco más de tres meses por conseguir el premio de $4 millones de pesos ($222,318 dólares).

