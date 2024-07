Clovis podría enfrentar serios problemas

Clovis Nienow parece no estar atravesando un buen momento y es que aún y cuando vive las mieles del éxito gracias a su paso por La Casa de los Famosos 4 y la cantidad de trabajo que esto le ha proporcionado, también es cierto que su relación con Aleska Génesis se complica por los muchos “haters” y detractores que la venezolana ganó luego del papel que jugó dentro del mismo reality.

Aleska Génesis le responde a Maripily Rivera

Él a nivel personal se encuentra feliz. Se enamoró en la casa y ahora disfruta de una relación con la mujer que conquistó su corazón. Sin embargo, sus amigos, aquellos a los les prometió fidelidad no logran congeniar con Aleska.

Recientemente Clovis viajó a Puerto Rico, para formar parte de la obra “La Casa de Maripily ¡Se Vale Tó!”. Las funciones han sido todo un éxito, han vivido lleno total y la gente vibra con las ocurrencias del mexicano en el escenario. Sin embargo, todo esto se ha convertido en un trago amargo. Aleska Génesis llegó para acompañarlo y apoyarlo dentro de todo este proceso y terminó acaparando titulares.

Maripily, Adame, Romeh y Clovis cosechan las mieles del éxito

En primer lugar llamó la atención el hecho de que según ella, el pueblo boricua la recibió con mucho agrado y cariño desde que se bajó del avión. En segundo lugar, porque pasó con mucho éxito por el desfile de modas de “San Juan Moda”, en el cual terminó caminando por la pasarela. Tercero y último, su llegada a la puesta en escena de la obra de Maripily.

Aquí empieza el martirio

Maripily, ante la atención mediática que generó Aleska Génesis, salió a desmentir los hechos. Sobre todo, los que señalan que previo al inicio de la obra de teatro, Aleska fue ovacionada por el público. Según, la boricua la reacción de los presentes se debió al arribo de Félix Arroyo, quien liderara el contenido en nombre de Maripily Rivera, durante La Casa de los Famosos 4.

El “huracán boricua” alega que una de las razones por las cuales la venezolana está haciendo todo esto, se debe a que ésta quiere ser parte de La Casa de los Famosos All Stars, un proyecto al cual de momento ésta no ha sido invitada.

Aleska responde y expone a Clovis

Génesis hizo uso de su derecho de réplica y le ha contestado a Maripily a través de su cuenta de Instagram, dejando como aval de su palabra al mismísimo Clovis Nienow.

¿Puerto Rico recibió con cariño a Aleska Génesis?

En el siguiente post, como comentario, Aleska escribió: “MP hace unos días en una llamada delante de Clovis habló conmigo, nos perdonamos, me dijo que me esperaba en PR y que hasta cenáramos juntas para dejar todo atrás porque ella es una mujer de perdón… no entendí que cambió al yo llegar a la isla.. De Igual manera le deseo todo el éxito del mundo. Yo solo fui a apoyar a mi novio y a sus compañeros en la obra y me voy feliz por el amor que me dio Puerto Rico”.

Aquí la captura del mensaje:

Captura de la cuenta de Instagram de Aleska Génesis. / Foto cortesía de @aleskagenesis Crédito: @aleskagenesis | Cortesía

Después de todo lo anterior, la pregunta de muchos es: ¿Qué hará o qué dirá Clovis? Por una parte tiene en su poder la oportunidad de limpiar la imagen de su novia, en torno a este tema. Pero por otra parte, puede perder la amistad de Maripily Rivera.

