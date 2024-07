Luis Severino no le tiene miedo a los Yankees: “Solo hay dos buenos bateadores”

El lanzador de los New York Mets y una de las figuras clave en la rotación de abridores, Luis Severino, parece que no enfrentará a su antiguo equipo los New York Yankees en la serie de tres partidos que protagonizarán luego de culminar la ronda de partidos que tienen este fin de semana contra los Miami Marlins; a pesar de esto el jugador no dudó en calentar la situación con unas polémicas declaraciones sobre su ofensiva.

Severino inició su carrera con los ‘Bombarderos del Bronx’ en el año 2015 hasta el 2023, equipo en el que se convirtió en la punta de lanza de los lanzadores para ser elegido en dos oportunidades al All-Star Game; ya defendiendo las filas del equipo dirigido por el venezolano Carlos Mendoza se perdió la serie en la que los Mets barrieron a los Yankees del 25 al 26 de junio.

Se esperaba que el serpentinero se enfrentará contra su antiguo equipo en esta nueva ronda; a pesar de eso la organización anunció que Severino se enfrentará este 20 de julio contra los Marlins y por lo mismo no podrá estar presente en uno de los tres duelos contra sus eternos rivales en la serie que se realizará en el Yankee Stadium.

Durante una entrevista ofrecida para SNY TV, Severino reveló que hubo muchas bromas con sus antiguos compañeros en un chat que comparte con todos ellos; afirmó que los jugadores de Yankees bromearon con él sobre si tenía miedo de enfrentarlos, a lo que él respondió de manera contundente que no existen buenos bateadores dentro de dicha organización.

“Tenemos un grupo de chat con los muchachos… Hablan mal de mí, dicen: ‘Oh, nos tienes miedo’. No tengo miedo. Ahora mismo, solo hay dos buenos bateadores. Puedo darles bases por bolas a esos dos muchachos. Siempre es una competencia amistosa con jugadores con los que ya he jugado. Va a ser divertido y espero poder enfrentarlos en el futuro”, expresó Severino en sus declaraciones.

El lanzador tiene actualmente una marca de seis victorias y tres derrotas con una efectividad de 3.78 para mantenerse como una de las figuras clave de los Mets en el montículo; sus declaraciones además las hace bajo el conocimiento que posee de cada uno de los miembros de la organización neoyorquina.

“Veremos cómo se calma el polvo cuando todo haya terminado. Si sumamos todo, hemos recibido algunos golpes, pero creo que estamos en la cima de la liga en carreras anotadas. Vi la forma en que Sevy lo dijo, y fue algo así como lo que sea: espero que podamos responderle”, manifestó el manager de los Yankees, Aaron Boone como respuesta a las declaraciones de Luis Severino.

