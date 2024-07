Hombre halló a esposa, madre y dos hijos muertos a puñaladas, su hermano está arrestado, según NYPD

Un sujeto, supuestamente con problemas mentales y además, violento, acuchilló fatalmente a su madre, a su cuñada y a sus dos sobrinos, antes de meter a los menores en un armario en una escena sangrienta en Bensonhurst, Brooklyn, explicaron las autoridades y los vecinos.

Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), hallaron el cadáver de la madre Fayzidva Mavluyada, de 56 años, con numerosas heridas de cuchillo en el cuello, envuelta en una manta dentro del 1590 West 8th St. cerca de Avenue P alrededor de las 10:20 de la noche del viernes, dijeron los funcionarios.

Los cuerpos de ambos niños -una niña, Kamila Shavkatova, de 5 años, y un niño, Timur Shavkatov, de 4- fueron apuñalados y metidos dentro de una bolsa de lavandería escondida en el armario, expresaron las fuentes.

La cuñada del supuesto autor del crimen, Maftuna Khakimova, de 27 años, fue encontrada con numerosas heridas de arma blanca.

El joven de 24 años, que se cree que es uno de los hijos de Mavlyuda y tío de los niños asesinados, fue arrestado en el sitio, de acuerdo con lo que informó la policía. Este sábado tiene pendiente presentarse cargos en su contra.

Un vecino afligido, lleno de culpa, se paró afuera de la puerta del apartamento, grabando el caos que había dentro, capturando el sonido de los gritos de los niños, gritando asustados, llamando a su mamá, de acuerdo con el audio.

“Él sigue diciendo por qué no llamé a la policía, por qué no fui a la puerta”, dijo el padre del vecino, que prefirió el anonimato. “Pero si hubiera venido a la puerta, habría habido cinco muertos”.

Otro residente que solo se identificó como Paul expresó que estaba afuera fumando con sus amigos y vio al supuesto homicida salir del edificio.

Más tarde, el padre de los menores los siguió y preguntó al grupo: “¿Han visto a mi familia?”

“Salió corriendo… y dijo: ‘Mi madre está en el suelo, hay mucha sangre’”, recordó el vecino. “Mi familia ha desaparecido”.

El padre, que se comunicó con el 911, entró al apartamento con los investigadores cuando llegaron, informó New York Post.

Mientras tanto, el perpetrador regresó a la escena, dijo un testigo.

“Soy inocente. Arréstenme. No fui yo”, gritó el sospechoso, de acuerdo con Paul.

Asimismo, se escuchó al sospechoso decirle a las autoridades que “había alguien más en el apartamento”, manifestó el vecino, antes de que la policía esposaran al hombre que gritaba y lo pusieran en la parte de atrás de una patrulla.

El supuesto asesino era conocido en el edificio y su familia no lo dejaba salir frecuentemente, expresó Paul.

“Da miedo”, dijo Paul. “Me mantuve alejado de él. Era un tipo grande, agresivo, con una mirada en los ojos como la de un bulldog enloquecido”.

Aproximadamente un año y medio, el sujeto empezó a decirle a la gente que lo llamara “sensei”, indicó otro residente que no quiso ser identificado.

“Se notaba que algo no iba bien con él”, expresó. “Dejó de sonreír, dejó de decir ‘hola’. Le pregunté si había pasado algo y me dijo: ‘Sí, algo con mi papá’. No me dio más detalles”.

Otro vecino escuchó la violencia que se estaba desarrollando.

“Escuché a alguien gritar, así que tuve la sensación de que algo malo estaba sucediendo, que alguien había resultado herido”, dijo Jennifer Ponzi, de 44 años. “Vi que tres bolsas para cadáveres salían del auto del forense”.

Un vecino identificado como Javo señaló que el supuesto responsable de las muertes, fumaba marihuana y había pasado a consumir otro tipo de estupefacientes.

“Cuando fuma y hace otras cosas, no puede controlar su ira”, manifestó el adolescente sobre el hábito de fumar marihuana de su vecino.

