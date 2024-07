Por mandato legal la Ciudad de Nueva York deberá instalar clínicas de salud sexual en los barrios más pobres

El Concejo Municipal aprobó esta semana una legislación que ampliará el acceso a pruebas rápidas para infecciones de transmisión sexual (ITS) para los vecindarios más pobres y de color de toda la ciudad de Nueva York.

El mandato de la ley municipal 435 impone a la Ciudad instalar clínicas de salud sexual más cerca de comunidades de El Bronx, y el norte de Brooklyn y Queens, dando un paso para superar las “desigualdades de larga data”, que se hicieron muy evidentes durante la pandemia de COVID-19, como describen los activistas.

El plan implica que entre 2025 y 2026 estos centros de detención y atención, ya estarán disponibles con una inversión multimillonaria.

Actualmente, las pruebas rápidas solo se realizan en dos clínicas, pero la ley requerirá que la Ciudad duplique el número de sitios durante los próximos tres años.

La patrocinante principal de esta legislación, la concejal Pierina Sánchez, recordó que existen inequidades “brutales” en el país y en la Gran Manzana, entre las personas latinas y afroamericanas, en el acceso a información y a pruebas, cuyos resultados pueden conocerse el mismo día.

Sánchez aseguró que los negros-afroamericanos y los hispanos-latinos, representaron más del 80% de las nuevas infecciones por VIH en 2022. El Bronx sufre la tasa más alta de infección y muerte por VIH en los 62 condados del estado de Nueva York, también lidera los casos positivos por clamidia y se ubica en la segunda posición por más infecciones de gonorrea en los cinco condados.

“Se podría pensar que en este momento los hispanos y negros están más afectados por enfermedades de transmisión sexual, porque no se cuidan o son más inconscientes. Eso no es verdad. Los estudios revelan que sí se cuidan. Pero no tienen acceso igualitario a políticas preventivas y de tratamiento”, destacó la legisladora de origen dominicano.

También se requeriría que el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) lleve a cabo una campaña educativa, para informar a las comunidades sobre las ubicaciones y la disponibilidad de servicios de pruebas rápidas, y que informe al Concejo anualmente durante 3 años sobre la disponibilidad de servicios de pruebas rápidas en toda la ciudad.

Más gonorrea y clamidia

La concejal basada en tabulaciones oficiales, subraya que las tasas de gonorrea y clamidia aumentaron en toda la ciudad, pero las tasas generales de infección de ambas ITS, afectaron desproporcionadamente a las personas que vivían en vecindarios de alta pobreza.

“Hoy les decimos a todos los neoyorquinos, incluidos los inmigrantes y los recién llegados, que su salud y su acceso a la atención son importantes. Juntos, estamos enviando un poderoso mensaje de que su vecindario, estatus migratorio, origen socioeconómico, raza, orientación sexual, identidad de género y sexo, no deben ser barreras para los servicios de salud. Conocer su estado de ITS y VIH es importante, y comienza con hacerse la prueba”, dijo Mohamed Q. Amin, Director Ejecutivo del Proyecto Igualdad en el Caribe.

Sólo en el Bronx hay más de 23,000 personas que viven con VIH. Esto se traduce en una tasa más de tres veces mayor que la tasa general del estado de Nueva York, y la más alta dentro de la ciudad, con ponderaciones que doblan las de Brooklyn, Queens y Staten Island.

En 2022, el condado de la salsa también tuvo el mayor número de muertes por VIH/SIDA en la Gran Manzana. Estas tendencias son especialmente alarmantes, entre los habitantes negros no hispanos a quienes se les diagnostica VIH, casi más que el doble que sus vecinos hispanos y más del doble que sus vecinos blancos. Y experimentan la mayoría de las muertes por VIH/SIDA en ese condado.

Anthony Feliciano es vicepresidente de Defensa de Housing Work: “12 sitios en toda la ciudad, no son suficientes”. (Foto: F. Martínez)

Por su parte, Anthony Feliciano, vicepresidente de Defensa de Housing Works, señala que a pesar de proporcionar más de 3,000 pruebas rápidas de VIH en 12 sitios de la ciudad de Nueva York, no es suficiente.

“Informes oficiales del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York con data de 2022, muestra que hay mucho trabajo por delante contra los estigmas. La pandemia de COVID-19 empeoró el acceso a los servicios de salud preventivos, en particular la atención de salud sexual. Las pruebas rápidas son cruciales, pero debemos asegurarnos de que lleguen a las comunidades más marginadas”, concluyó.

Gran desbalance:

84% de los nuevos diagnósticos de VIH entre las mujeres y el 83% de las nuevas infecciones de este virus entre los hombres, fueron detectados en personas negras o hispanas/latinas en la ciudad de Nueva York, de acuerdo a las ponderaciones oficiales de las autoridades de salud.