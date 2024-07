¿Qué dijo Gomita antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos México 2’?

Gomita está lista para entrar este 21 de abril a ‘La Casa de los Famosos México’ y a poco tiempo de formar parte de esta experiencia contestó varias preguntas que le hicieron para conocer más de ella.

Una de las primeras preguntas que le hizo el público fue cuáles son las señales que ve para identificar a una persona tóxica y contestó: “Hermanas, fácil, si aquel te quiere llevar la contraria y te quiere hacer sentir mal por lo que tú estás viviendo en ese momento, por lo que estás expresando, hermana, date cuenta, ahí no es. Esa belleza te quiere hacer sentir mal”.

Además, dijo que es necesario tener una actitud de ‘Bichota’ para salir de ese tipo de relaciones porque de lo contrario se hace adictivo.

En la entrevista, Gomita indicó también que no saldría con un hombre que no tenga mucho presupuesto, pues es un aspecto que considera necesario para empezar con alguien un amorío.

“No me gusta la gente que no le gusta trabajar, ya me tocaron muchos de esos, me tocó mantener a muchos, entonces ya no se me antoja”, afirmó.

También reveló que si hay algo que le gusta es que un hombre vaya a al gimnasio y además huela rico y tenga tatuajes.

¿Cómo lidiará Gomita con la toxicidad en ‘La Casa de los Famosos México’?

Acerca de esta pregunta, Gomita siente que tiene mucha experiencia, pues aseguró que en su casa hubo muchos momentos difíciles que le tocó aguantar, pero ahora hasta le van a pagar por eso, pues se trata de un proyecto televisado.

La mexicana dijo que dentro del programa de telerrealidad no quiere acabar con su soltería, pues es una mujer que le gusta conocer personas y más cuando hace sus espectaculares viajes.

La creadora de contenido consideró que este es uno de los momentos más especiales en su vida, pues se siente bastante bien consigo misma y para ello han influido también horas de terapia para aceptarse y proyectarse.

Al final de la entrevista confesó que iba a estar en la primera temporada, pero debido a que la manejaba otra persona y tenía muchos compromisos, decidió postergarlo.

