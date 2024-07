El hijo mayor de Madonna asegura que no vive en las calles

Hace pocos días David Banda, hijo mayor de la estrella pop Madonna, alarmó a todos al decir que algunas noches no tenía más remedio que buscar comida en la basura.

Su declaración a través de Instagram Live generó todo tipo de comentario y preocupación, pero este domingo ha decidido calmar a sus seguidores con un escrito en historias de Instagram.

Escribió: “Mi madre me apoya mucho. Ella siempre me ha apoyado. Soy muy feliz en mi vida y no vivo en las calles muriendo de hambre”.

Hay que resaltar que cuando el joven de 18 años compartió el anterior live no se le veía en mal estado ni preocupado, lo que parecía indicar que su forma de vida actual es una decisión que lo tiene conforme. Aunque lo que más choca es que Banda vivió durante muchos años entre todos los lujos y comodidades que tiene Madonna en sus mansiones.

Lo que alertó a todos en su en vivo de Instagram fue la siguiente declaración: “Es hermoso vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura. Es divertido ser joven”.

En ese mismo momento dijo que actualmente está viviendo con su novia, una modelo llamada María Atuesta que es un par de años mayor que él.

Hay que destacar que David Banda es bastante activo en redes sociales, por lo que si estuviera en una situación precaria se podría ver a través de sus publicaciones.

Lo que sí es claro a través de su cuenta de Instagram es que está enfocado en las clases de música que da a niños y su trabajo en la Jacaranda Foundation.

