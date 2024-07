Irina Baeva sobre el comunicado de Gabriel Soto de su ruptura: “fue publicado sin mi consentimiento”

Luego de que hace unos días Gabriel Soto anunció en sus redes sociales que él e Irina Baeva habían decidido terminar su relación de más de cinco años, ahora, la rusa decidió romper el silencio en una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola!, asegurando que la ruptura la tomó por sorpresa y que días antes de la noticia aún estaban juntos.

Irina Baeva y Gabriel Soto terminan su relación tras 5 años de pareja

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó y sí me tomo por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, aclaró Baeva.

Respecto a las declaraciones que Gabriel Soto hizo recientemente a las afueras del Teatro Centenario Coyoacán, sobre que su relación ya arrastraba varios problemas y que intentaron solucionarlos con terapia en pareja; además, cuando le preguntaron si Irina le había sido infiel, dijo que él no podía responder por las acciones de los demás, abriendo una posibilidad a que así haya sido, la rubia aprovechó para desmentir los rumores.

“Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal. Y cuando yo estoy de lleno con una pareja, no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error. Simplemente eso no existe. No hay para mi otra persona. En el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia, jamás la hubo, jamás”, aseguró.

Irina Baeva y Gabriel Soto se conocieron en 2016, durante las grabaciones de la telenovela “Vino el Amor”. La convivencia entre ambos aumentó y se enamoraron mientras Soto se separaba de su exesposa Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas, Alexa Miranda y Elisa Marie. Después de dos años de casados y nueve de relación, Soto anunció su separación de Bazán en noviembre de 2017.

Fue en febrero de 2019 cuando ambos confirmaron su romance con una foto en San Valentín. Irina fue señalada como la tercera en discordia en esa relación. Tras superar un periodo de críticas, se comprometieron en 2020, pero la boda nunca se realizó

El comunicado de Gabriel Soto que supuestamente fue firmado también por Irina Baeva

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, se lee al comienzo del texto.

“Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedaran en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos”, se agrega en la carta

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto. Atentamente: Gabriel Soto e Irina Baeva”, finalizaron.

