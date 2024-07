‘La Casa de los Famosos México 2’: Potro Caballero dice que Irina Baeva es una sangrona

Luis “Potro” Caballero habló este lunes en ‘La Casa de los Famosos México 2’ de Irina Baeva, debido a que comentaron la polémica que se ha generado con la actriz rusa en la obra teatral ‘Aventurera’.

“Yo no la he visto, no he visto ‘Aventurera'”, comentaba en una conversación con Agustín Fernández, Brigitte Bozzo y Sian Chiong en la famosa propiedad.

Luego de esto, dijo: “Esa señora es tan sangrona y es tan pesada, por lo menos conmigo ha sido muy grosera y a la gente no le cae bien”.

A su juicio, esa actitud pesada que asegura tiene la artista ha hecho que por eso se genere todo el revuelo con la obra teatral.

“A la gente no le cae bien si tu le quieres meter algo a huevo al público no jala, wey y esto es un pedo generalizado, no es como un wey dice que sí y otro dice que no. Aquí 100 dicen que no”, afirmó.

Potro Caballero indicó que sí vio algunos videos en las redes sociales y que el desempeño de Irina Baeva sí deja mucho que desear. “Es que después de haber visto a Edith González, que en paz descanse, Maribel Guardia, Niurka Marcos, o sea”.

Los participantes consideraron que todo lo ocurrido, pese a que fue polémico, sirvió para que la producción tuviera gran revuelo, pues es un tema que se ha mantenido en la palestra durante varios días.

¿Qué ha pasado con Irina Baeva?

La interpretación de la rusa del papel de Elena Tejero ha sido señalada por muchos, que consideran que la artista no cumplió las expectativas de un personaje tan emblemático en las tablas mexicanas.

El comentario de Potro es uno de los tantos que se han generado, incluyendo los duros mensajes de Niurka Marcos, quien ha considerado que la culpa también recae en Juan Osorio, productor de ‘Aventurera’.

La presión fue tanta en un momento dado, que comenzaron los rumores de sustitución de Irina Baeva, pero en realidad hicieron una serie de modificaciones para seguir presentándose.

Lo cierto es que la situación no ha sido fácil para la actriz, quien además ha tenido que lidiar con su separación del galán Gabriel Soto.

