Bob Menéndez renunciará como senador de NJ en agosto tras ser condenado por corrupción

Bob Menéndez, senador demócrata de Nueva Jersey, renunciará a su cargo el 20 de agosto, luego de ser condenado en su juicio por corrupción federal, informaron varias fuentes a ABC News.

El personal del senador fue informado de su decisión, y se espera que la renuncia oficial del funcionario demócrata sea presentada al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, que será el encargado de seleccionar un reemplazo interino para el puesto vacante, indicaron las fuentes.

El senador Menéndez fue declarado culpable por un jurado federal de soborno, fraude, actuar como agente extranjero y obstrucción. La decisión fue tomada tras un juicio que duró dos meses, y que concluyó con los fiscales federales, alegando que el senador había aceptado cientos de miles de dólares en sobornos.

Tras el veredicto de culpabilidad, varios líderes políticos pidieron la renuncia inmediata del senador. Uno de los altos funcionarios que se manifestaron en su momento fue Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, quien en su momento declaró: “A la luz de este veredicto de culpabilidad, el senador ahora debe hacer lo que es correcto para sus electores, el Senado y nuestro país, y renunciar”.

El homólogo del senador en Nueva Jersey, Cory Booker y el gobernador Murphy, también se sumaron a los pedidos de su renuncia inmediata. Pese a los pedidos, Menéndez no está obligado a renunciar pese a su condena.

El senador está programado para ser sentenciado el 29 de octubre y podría enfrentar décadas de prisión. A pesar del veredicto, el senador ha prometido apelar su condena y ha mantenido su inocencia.

“Nunca he violado mi juramento”, dijo el senador a las puertas del juzgado tras el veredicto. “Nunca he sido otra cosa que un patriota de mi país y para mi país. Nunca, jamás, he sido un agente extranjero”.

Se negó a dimitir tras la acusación inicial en septiembre de 2023, pero sí renunció a su cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

